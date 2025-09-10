Юрист Айвар: суд может приговорить к 7 годам тюрьмы за матерные анекдоты
В России матерные анекдоты могут стать поводом для возбуждения уголовного дела и реального срока. Об этом напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.
Как отметила эксперт, все зависит от контекста. К примеру, если матерный анекдот был озвучен в автобусе, то это может квалифицироваться как мелкое хулиганство. За это гражданину грозит штраф и арест до 15 суток.
Если же матерный анекдот разжигает ненависть к нации или религии, а также оправдывает террористическую деятельность, то здесь на рассказчика шутки могут завести уголовное дело. В таком случае гражданину грозит срок в колонии до семи лет.
