Юрист Айвар: суд может приговорить к 7 годам тюрьмы за матерные анекдоты

10 сентября 2025, 12:26

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В России матерные анекдоты могут стать поводом для возбуждения уголовного дела и реального срока. Об этом напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.