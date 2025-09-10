В России могут оштрафовать и арестовать за поцелуи в общественном месте
За поцелуи в общественном месте россиянам грозит штраф и арест до 15 суток. Об этом напомнила гражданам юрист Яна Бондаренко.
Как пояснила эксперт Telegram-каналу «Shot проверка», поцелуи в общественных местах могут расценить как мелкое хулиганство. Помимо штрафа от 500 до 1500 рублей, нарушителям грозит арест до 15 суток.
Как оказалось, целующуюся пару можно снять на видео и предоставить запись оперативникам. Чтобы избежать наказания, гражданам не стоит проявлять чувств в ресторанах, парках, кинотеатрах, магазинах и метро.
