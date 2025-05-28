Адвокат оценил наказание прокуратуры за танец на крыше выпускников во Владивостоке

28 мая 2025, 12:59

Адвокат Воропаев: директора школы, где выпускники танцевали на крыше, уволят

Фото: iStock/Дина Орлова

В сети распространилось видео, в котором выпускники станцевали на крыше школы на последнем звонке. Это произошло во Владивостоке. Родители начали возмущаться. Теперь школу проверяет прокуратура.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что школу могут привлечь к административной ответственности, а директор может понести дисциплинарную ответственность, вплоть до увольнения.





«Согласно действующему законодательству, школа отвечает за жизнь учеников пока они находятся на территории школы. Сама крыша, судя по видео, не оборудована ограждением, что в свою очередь составляет дополнительную опасность к уже рискованной идее. Никто не пострадал, соответственно, школу можно привлечь к административной ответственности», — объяснил адвокат.