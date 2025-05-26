Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

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Согласно недавнему опросу, проведенному порталом «Умскул», русский язык оказался самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников. Об этом пишет «Газета.ru».
По данным издания, 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса отметили, что испытывают наибольшие трудности именно с этим предметом.
На втором месте по уровню сложности расположились математика и профильная математика, которые также вызывают значительные затруднения у учащихся. Проблемы с обществознанием испытывают 10% девятиклассников и 15% выпускников.
Несмотря на сложности, обществознание стало самым популярным предметом среди школьников в этом году: его выбрали для сдачи 44% девятиклассников на ОГЭ и 38% выпускников на ЕГЭ.
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На втором месте по уровню сложности расположились математика и профильная математика, которые также вызывают значительные затруднения у учащихся. Проблемы с обществознанием испытывают 10% девятиклассников и 15% выпускников.
Несмотря на сложности, обществознание стало самым популярным предметом среди школьников в этом году: его выбрали для сдачи 44% девятиклассников на ОГЭ и 38% выпускников на ЕГЭ.
Ранее губернатор Воробьёв поздравил подмосковных выпускников с последним звонком
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Дарья Осипова