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Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

Русский язык признан самым сложным экзаменом среди школьников
Фото: iStock/Chinnapong

Фото: iStock/Chinnapong

Согласно недавнему опросу, проведенному порталом «‎Умскул»‎, русский язык оказался самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников. Об этом пишет «Газета.ru».
По данным издания, 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса отметили, что испытывают наибольшие трудности именно с этим предметом.

На втором месте по уровню сложности расположились математика и профильная математика, которые также вызывают значительные затруднения у учащихся. Проблемы с обществознанием испытывают 10% девятиклассников и 15% выпускников.

Несмотря на сложности, обществознание стало самым популярным предметом среди школьников в этом году: его выбрали для сдачи 44% девятиклассников на ОГЭ и 38% выпускников на ЕГЭ.

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#учитель
#математика
#егэ
#огэ
Россиян предупредили об обмане мошенников с доставкой из маркетплейсов
Филевский: сотрудники курьерской доставки могут оказаться мошенниками
26 мая 2025, 05:45

Фото: iStock/PIKSEL

Мошенники активно используют схему с поддельными курьерскими доставками от известных магазинов и маркетплейсов для кражи SMS-кодов и личных данных. Об этом предупредил эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский в интервью агентству «Прайм».
Злоумышленники, представляясь сотрудниками складов, называют точный адрес жертвы и убеждают в срочности доставки. После согласия клиента они запрашивают код из SMS, что позволяет им получить доступ к аккаунтам или финансам.

Данные для атак часто поступают из утечек информации логистических компаний.

Филевский отметил, что мошенники усиливают давление, играя на доверии к брендам, предлагая подарки или создавая искусственную спешку. Знание имени и адреса жертвы делает схему более убедительной, особенно если человек действительно ожидает посылку.

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#жертвы
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К осени в России ограничат число банковских карт на одного человека
Депутат Аксаков: россиянам с осени запретят иметь более 20 банковских карт
26 мая 2025, 05:28

Фото: iStock/alexialex

Осенью в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в интервью «Известиям» напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива Банка России, предполагающая лимит в 20 карт (из них не более 5 в одном банке), направлена на борьбу с мошенничеством.

Парламентарий отметил, что предложение будет рассмотрено нижней палатой в июне, а его принятие «не займет много времени». При этом он выразил сомнение в целесообразности даже таких лимитов, назвав их «чрезмерными».

Мера призвана осложнить действия мошенников, которые принуждают жертв открывать множественные счета для вывода украденных средств.

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#мошенники
#банковская карта
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Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне
Депутат Нилов: с 12 по 15 июня у россиян будут четырехдневные выходные
26 мая 2025, 03:59

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.
Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой. Согласно правительственному постановлению, выходной был перенесен на 13 июня, что создает продолжительный отдых с 12 по 15 число.

Нилов подчеркнул, что такое регулирование рабочего графика было утверждено заранее для сохранения баланса нерабочих дней.

«Перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова Нилова.
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#отдых
#выходные
#8 марта
#россияне
#новости
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Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
В ГД внесли проект о выплате ежемесячного прожиточного минимума домохозяйкам
26 мая 2025, 01:43

Фото: iStock/Choreograph

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, разработанный по инициативе ЛДПР, предусматривает поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.

Право на выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие в стране и чей среднедушевой доход семьи не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.

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Исключение составят новые граждане РФ — им выплата будет доступна только через 5 лет после получения паспорта. Также исключаются лица, использующие специальный налоговый режим «профессиональный доход».

Выплата должна будет назначаться на 6 месяцев с возможностью продления.

Финансирование планируется за счет субвенций из федерального бюджета, а ответственность за реализацию выплаты передадут регионам.

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Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что законопроект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей и укрепление демографии в стране.

«Ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности», — объяснил он.
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Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах
25 мая 2025, 22:41

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию, на которой лебедь ущипнул за пах его спецпосланника Стива Уиткоффа.
Американский лидер пожаловался на сложности игры в гольф. Дональд Трамп показал момент нападения птицы на Уиткоффа.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — подписал публикацию президент Соединенных Штатов Америки.

На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.

Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.

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#дональд трамп
#сша
#гольф
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