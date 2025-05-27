Психолог рассказала, как правильно выбрать профессию выпускнику

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В России школьники начали сдавать единый государственный экзамен и выбирать образовательное учреждение для получения профессии. По какому принципу следует выбирать свой путь и на что ориентироваться?
Психолог, карьерный консультант Анна Мухина в беседе с «Радио 1» заявила, что ни в коем случае нельзя принуждать ребенка к конкретной профессии, даже если она востребована.
По ее словам, родители в момент выбора ВУЗа должны заниматься роль поддерживающего и понимающего советчика.
Она добавила, что процесс психологического отделения ребенка от своей родительской семьи происходит как раз в подростковом возрасте, и тут важно, чтобы ребенок постепенно получал возрастающую дозу ответственности за свою жизнь, а не резко и сразу.
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«Востребована, например, айти сфера, но ребенка может быть гуманитарно ориентированный. Надо, чтобы профессия подходила и нравилась, только тогда человек сможет достичь успеха. Тем более мы знаем, что успешные люди есть в разных профессиях. Если человек реализуется, если это ему приносит радость, то он использует все лучшие свои качества в работе и достигает высот во всех планах», — объяснила эксперт.
По ее словам, родители в момент выбора ВУЗа должны заниматься роль поддерживающего и понимающего советчика.
«Родители, прежде всего, должны предоставить ребенку достаточное количество информации и стараться помочь ему самому ощутить свои склонности к чему-либо. Для этого нужно в течение школьного времени отдавать в разные секции, клубы, развивать его увлечения. Чтобы в выпускном классе он понял, чем хочет заниматься серьезно», — объяснила психолог.
Она добавила, что процесс психологического отделения ребенка от своей родительской семьи происходит как раз в подростковом возрасте, и тут важно, чтобы ребенок постепенно получал возрастающую дозу ответственности за свою жизнь, а не резко и сразу.
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Анастасия Панченко