В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением

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В Кемерове дети продолжают играть на берегу реки Томь даже после того, как мальчика унесло течением на прошлой неделе. Об этом пишет «Сiбдепо».
Напомним, 21 мая стало известно, что в Томи утонул 12-летний ребёнок. Несмотря на ЧП, юные кемеровчане продолжают гулять по берегу. Дети заходят в воду и пытаются измерить глубину, хотя доступ к реке закрыт со всех сторон.
Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности из-за быстрого течения воды.
Тем временем в Москве усилили патрулирование водоемов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
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Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности из-за быстрого течения воды.
Тем временем в Москве усилили патрулирование водоемов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
«Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — говорится в сообщении.Отмечается, что безопасность на водных объектах обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, а в жаркую погоду их количество увеличивается до 100 человек.
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Элина Позднякова