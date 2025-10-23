Адвокат рассказал, как оспорить штраф с камеры на дороге

23 октября 2025, 12:53

Адвокат Рождественский: штраф с камеры оспорить можно, но на это нужно время

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Несмотря на то что Верховный суд подтвердил законность массовой фиксации нарушений, у автомобилистов остаются инструменты для обжалования штрафов.





Адвокат Вадим Рождественский в эфире «Радио 1» рассказал, что несмотря на автоматические камеры, окончательное постановление всегда выносит живой человек. И на этом этапе нередко возникают ошибки, которые можно оспорить.





«Очень много помарок делают камеры. Когда, например, ошибка в номере авто, то постановление приходит не тем владельцам, собственникам. Очень много случаев было, когда на встречной полосе присылали штрафы», — поделился наблюдениями он.

«Обжаловать штраф 500 рублей и тратить определенные финансовые ресурсы на юристов, адвокатов — это не целесообразно. Если там вопрос стоит о лишении водительского удостоверения на год или полтора, то да, наверное, стоит задуматься», — посоветовал адвокат.