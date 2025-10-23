Адвокат рассказал, как оспорить штраф с камеры на дороге
Адвокат Рождественский: штраф с камеры оспорить можно, но на это нужно время
Несмотря на то что Верховный суд подтвердил законность массовой фиксации нарушений, у автомобилистов остаются инструменты для обжалования штрафов.
Адвокат Вадим Рождественский в эфире «Радио 1» рассказал, что несмотря на автоматические камеры, окончательное постановление всегда выносит живой человек. И на этом этапе нередко возникают ошибки, которые можно оспорить.
«Очень много помарок делают камеры. Когда, например, ошибка в номере авто, то постановление приходит не тем владельцам, собственникам. Очень много случаев было, когда на встречной полосе присылали штрафы», — поделился наблюдениями он.
Эксперт отметил, что для успешного обжалования часто требуются специальные познания в юриспруденции, а также время на посещение судебных заседаний. Хотя госпошлина по таким делам не взимается, главным вопросом становится экономическая целесообразность.
«Обжаловать штраф 500 рублей и тратить определенные финансовые ресурсы на юристов, адвокатов — это не целесообразно. Если там вопрос стоит о лишении водительского удостоверения на год или полтора, то да, наверное, стоит задуматься», — посоветовал адвокат.
В заключение Рождественский призвал водителей быть внимательнее, так как система не идеальна, и отстаивать свои права в случае очевидных ошибок.