Адвокат Митрошиной сделал заявление о юристах, обманувших ее на 56 млн рублей
Двое юристов обманули блогершу Александру Митрошину на 56 миллионов рублей, пообещав удалить её из «чёрных списков» Интерпола и администрации президента. Их задержали по уголовному делу о мошенничестве.
Правозащитник блогера Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил информацию.
«К сожалению, комментарий по данной ситуации мы давать не можем, потому как в такую столь неприятную ситуацию попали наши коллеги-адвокаты. И с точки зрения этики мы бы не хотели, конечно, комментировать данную ситуацию и не будем этого делать. Однако можем подтвердить, что действительно этот факт состоялся. К великому сожалению, их задержали», — сказал он.Напомним, бывшие юристы в течение 2022-2024 годов обманывали блогершу. Сначала они не смогли решить её проблемы с налоговой, а затем под предлогом снятия из «чёрных списков» Интерпола и администрации президента неоднократно вымогали у неё крупные суммы денег. Когда Митрошина осознала обман, она обратилась в полицию. Против юристов возбудили уголовное дело о мошенничестве, они признали вину и находятся под домашним арестом.