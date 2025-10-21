Адвокат Митрошиной сделал заявление о юристах, обманувших ее на 56 млн рублей

21 октября 2025, 12:50

Адвокат Мушаилов подтвердил задержание юристов, обманувших Митрошину

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Двое юристов обманули блогершу Александру Митрошину на 56 миллионов рублей, пообещав удалить её из «чёрных списков» Интерпола и администрации президента. Их задержали по уголовному делу о мошенничестве.





Правозащитник блогера Михаил Мушаилов в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил информацию.





«К сожалению, комментарий по данной ситуации мы давать не можем, потому как в такую столь неприятную ситуацию попали наши коллеги-адвокаты. И с точки зрения этики мы бы не хотели, конечно, комментировать данную ситуацию и не будем этого делать. Однако можем подтвердить, что действительно этот факт состоялся. К великому сожалению, их задержали», — сказал он.