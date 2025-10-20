Виктория Боня подала в суд на обвинившую её в проституции невесту Григория Лепса
Телеведущая Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные высказывания Кибы, обвинившей Боню в проституции.
Конфликт между женщинами начался после того, как Боня публично раскритиковала финансовое положение возлюбленной Лепса, предположив, что Кибу выдали замуж за музыканта ради улучшения семейного благосостояния. В ответ на эти слова Аврора обвинила Викторию в продаже себя женатым мужчинам за три тысячи евро.
После этого словесного конфликта ситуация переросла в судебное дело. В августе Боня подала иск о защите чести и достоинства и требует от Кибы публичных извинений, сообщил адвокат телеведущей.
Читайте также: