Достижения.рф

Виктория Боня подала в суд на обвинившую её в проституции невесту Григория Лепса

Виктория Боня (фото: Instagram* @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня обратилась в суд с иском к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные высказывания Кибы, обвинившей Боню в проституции.

Конфликт между женщинами начался после того, как Боня публично раскритиковала финансовое положение возлюбленной Лепса, предположив, что Кибу выдали замуж за музыканта ради улучшения семейного благосостояния. В ответ на эти слова Аврора обвинила Викторию в продаже себя женатым мужчинам за три тысячи евро.

Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

После этого словесного конфликта ситуация переросла в судебное дело. В августе Боня подала иск о защите чести и достоинства и требует от Кибы публичных извинений, сообщил адвокат телеведущей.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0