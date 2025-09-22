Адвокат рассказал, какое оскорбление может привести к уголовному наказанию

22 сентября 2025, 14:09

Адвокат Воропаев: оскорбление представителя власти уголовно наказуемо

Фото: iStock/kuppa_rock

В России участились случае штрафов за оскорбления. Так, недавно жительница Пермского получила компенсацию в 20 тысяч рублей за то, что ее знакомая назвала «овцой».





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что при рассмотрении дел такой категории нужно понимать: является ли ругательство действительно оскорбительным и публичным.





«Не каждое высказывание, которое не нравится человеку или обижает его, является оскорблением. Если высказывание представляет собой мат — шансов на победу в суде достаточно много. Однако если в высказывании не было явных бранных слов - необходимо проводить судебно-лингвистическую экспертизу. Если по ее результатам будет установлено, что слово или фраза в речевой форме в ходе конфликта носит оскорбительный характер, содержит признаки унижения чести и человеческого достоинства — суд взыщет с обидчика моральную компенсацию», — объяснил эксперт.

«Отдельно хотелось бы выделить публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В этом случае уже предусмотрена и уголовная ответственность в виде штрафа или исправительных работ», — предупредил Воропаев.