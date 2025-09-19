Адвокат рассказал, когда перевод денег с карты на карту вызовет подозрения у банка
Адвокат Талызин: банк может заблокировать подозрительный перевод средств
Перевод средств с карты на карту может привлечь к себе внимание, если он нарушает действующее российское законодательство. Об этом предупредил адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.
Он напомнил, что в РФ есть официальный список различных объединений, которые признаны экстремистскими, террористическими и запрещены на территории страны. Любые переводы в адрес таких организаций и их членов контролируются банковскими учреждениями.
Также банк может заблокировать перевод, если посчитает, что совершаются мошеннические действия.
«Причинами ограничений платёжных операций по банковским картам граждан могут быть, например, подозрения банка, что совершаются мошеннические действия. Или подозрения, что конечная цель совершения операций — легализация доходов, полученных преступным путём, или финансирование терроризма», — пояснил Талызин в беседе с RT.
Он уточнил, что в любом из этих случаев карту блокируют, а перевод приостанавливают до выяснения всех обстоятельств.
В свою очередь эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс», IT-директор компании ПЭК Андрей Щербина рассказал Общественной Службе Новостей, что в России растёт ущерб от действий кибермошенников.
«При помощи искусственного интеллекта мошенники сегодня могут подделать голос любого человека, за которого себя выдают. Чтобы отличить поддельное аудиосообщение, стоит обратить внимание на интонации и эмоции: робот часто звучит слишком ровно, монотонно или сопровождается неестественными паузами», — предупредил эксперт.
Он призвал при настойчивой просьбе перевести деньги перезвонить по номеру телефона родственника, друга или коллеги, чтобы проверить информацию. То же нужно сделать при получении письменного сообщения в мессенджере.
По словам Щербины, важно не торопиться, а сначала получить подтверждение напрямую от отправителя.