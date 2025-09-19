Адвокат рассказал, когда перевод денег с карты на карту вызовет подозрения у банка

19 сентября 2025, 17:14

Адвокат Талызин: банк может заблокировать подозрительный перевод средств

Перевод средств с карты на карту может привлечь к себе внимание, если он нарушает действующее российское законодательство. Об этом предупредил адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.





Он напомнил, что в РФ есть официальный список различных объединений, которые признаны экстремистскими, террористическими и запрещены на территории страны. Любые переводы в адрес таких организаций и их членов контролируются банковскими учреждениями.



Также банк может заблокировать перевод, если посчитает, что совершаются мошеннические действия.





«Причинами ограничений платёжных операций по банковским картам граждан могут быть, например, подозрения банка, что совершаются мошеннические действия. Или подозрения, что конечная цель совершения операций — легализация доходов, полученных преступным путём, или финансирование терроризма», — пояснил Талызин в беседе с RT.

