Депутат Милонов выступил за запрет нового сериала о «королеве марафонов» Блиновской

20 сентября 2025, 04:30

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)

Онлайн-кинотеатр Premier создает сериал под рабочим названием «Паучиха». Он будет основан на истории блогерши Елены Блиновской, осужденной за мошенничество. Свою оценку проекту в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) дал депутат Госдумы Виталий Милонов.





Главной героине сериала решили дать имя Мила Гоноровская. В истории она будет выдавать себя за психолога и обманывать людей при помощи псевдо-курсов, зарабатывая деньги в Интернете.



Когда против девушки заведут уголовное дело, ей на помощь придет умелый адвокат, а сама блогерша попытается заработать еще больше денег на скандале.





«Я вообще не могу понять, что это за идиотизм. (...) Я против подобных сериалов, потому что, как показывает практика, такие проекты не несут никакой смысловой нагрузки и люди как обманывались, так обманываются. Как велись на приманки мошенников, так и ведутся. А тут целая пропаганда в сериале», — объяснил Общественной Службе Новостей депутат.