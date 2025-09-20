Депутат Милонов выступил за запрет нового сериала о «королеве марафонов» Блиновской
Онлайн-кинотеатр Premier создает сериал под рабочим названием «Паучиха». Он будет основан на истории блогерши Елены Блиновской, осужденной за мошенничество. Свою оценку проекту в беседе с Общественной Службой Новостей (ОСН) дал депутат Госдумы Виталий Милонов.
Главной героине сериала решили дать имя Мила Гоноровская. В истории она будет выдавать себя за психолога и обманывать людей при помощи псевдо-курсов, зарабатывая деньги в Интернете.
Когда против девушки заведут уголовное дело, ей на помощь придет умелый адвокат, а сама блогерша попытается заработать еще больше денег на скандале.
Милонов раскритиковал идею создания сериала «о деятельности Блиновской», которую он называет шарлатанкой, получившей по заслугам. Ему кажется странной «пропаганда» имен аферистов и их противозаконных поступков в кинематографе.
«Я вообще не могу понять, что это за идиотизм. (...) Я против подобных сериалов, потому что, как показывает практика, такие проекты не несут никакой смысловой нагрузки и люди как обманывались, так обманываются. Как велись на приманки мошенников, так и ведутся. А тут целая пропаганда в сериале», — объяснил Общественной Службе Новостей депутат.Он также выразил мнение, что подобные проекты надо запрещать. Прославлять преступников ни к чему.
Ранее сообщалось, что Блиновская скоро может выйти на свободу.
В августе «Радио 1» писало о том, как Елена прошла впечатляющий путь от провинциальной девочки до известной фигуры в мире инфобизнеса с многомиллионной аудиторией, получив прозвище «королева марафонов».
Однако сегодня ее имя ассоциируется с одним из самых громких финансовых падений в истории российского блогинга. Подробнее читайте в нашем материале.
