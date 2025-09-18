Экстрасенсам и иллюзионистам Шепсу, Кадони и Ларионову грозит тюремное заключение

18 сентября 2025, 18:29

Фото: iStock/LesDaMore

В мире шоу-бизнеса и эзотерики назревает громкий скандал: известные медиумы и иллюзионисты, включая Влада Кадони, Илью Ларионова и Олега Шепса, могут оказаться под следствием за мошенничество. Telegram-канал «Звездач» опубликовал детали их деятельности, которая вызывает вопросы у юристов и экспертов.





Так, Кадони предлагает наставничество по личностному росту за 600 тысяч рублей, Ларионов проводит медитации по привлечению чудес за 14 тысяч, а Шепс открыл так называемую «магическую таверну». Все они позиционируют свои услуги как способ изменить жизнь и добиться успеха.



«Звездач» обратился к адвокату Ирине Калининой, чтобы выяснить, насколько законна подобная практика. По ее словам, деятельность таких «инфоцыган» может попасть под уголовную статью 159 УК РФ – «Мошенничество».





«Наказание до 120 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Если это крупный размер, штраф от 100 до 500 тысяч рублей, или срок до шести лет. Зависит от размера причиненного ущерба. Если тарологи, астрологи, экстрасенсы гарантируют результат – это мошенничество. Если же они оказывают некую оккультическую услугу без гарантии результата, привлечь за это невозможно, так как Верховный суд разъяснил, что исполнитель не несет ответственности за результат», – пояснила юрист.