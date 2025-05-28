Адвокат рассказала, как реестр должников по алиментам улучшит ситуацию в РФ

28 мая 2025, 11:18

Адвокат Айвар: в реестре должников по алиментам можно заранее пробить человека

25 мая в России заработал единый реестр должников по алиментам. В соответствии с новым законом, реестр станет частью сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов. Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Туда также попадут лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям.





Информация будет находиться в открытом доступе до полного погашения долгов по алиментам. Частичная уплата не станет основанием для того, чтобы вас из реестра исключили.



Почетный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» заявила, что подобный закон обсуждался давно, и его прелесть в том, что сейчас в открытых источниках можно установить того, кто не выполняет свои обязанности по уплате алиментов, долгов и от этого уклоняется.





«Эта некая страховка для работодателя, для банков, для людей, которые хотят связать судьбу и жизнь с определенным человеком. Можно будет узнать заранее о наличии долгов, чтобы не было негативного послевкусия. Если человек состоятельный, но при этом уклоняется от уплаты алиментов — это показатель того, что в будущем его долги могут преумножиться», — сказала эксперт.

«У нас миллиардные долги по алиментам, и государство с этим сделать ничего не может, а алиментный фонд создавать не хочет. А ребенку совершенно все равно, в реестре кто-то из его родителей или нет, ему просто, может, есть нечего. Наверное, люди, которые могут заплатить, заплатят, но это будут единицы. Здесь нужно лучше контролировать работу Федеральной службы судебных приставов и вводить и какие-то наказания за недостаточное исполнение обязанностей», — объяснила Айвар.