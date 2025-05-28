В Подмосковье оптимизировали услугу по выдаче лицензий на продажу алкоголя

28 мая 2025, 10:55

оригинал Фото: istockphoto.com/standret

К услуге для бизнеса по получению лицензии на торговлю алкоголем на подмосковном госпортале добавили новую опцию: теперь заявитель может в онлайн-режиме обжаловать вынесенное решение. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







«В услуге по выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя появилась новая процедура. Теперь можно в рамках досудебного обжалования в электронном виде подать жалобу на решение органа власти. Для этого достаточно заполнить онлайн-заявление и дождаться ответа в личном кабинете на областном портале госуслуг», — сказала глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.