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Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов

Фото: iStock/hxdbzxy

Фото: iStock/hxdbzxy

Из школьной программы для учащихся 6-7-х классов будет исключен урок обществознание. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Переход на новые программы обучения будет проводиться в ближайшие два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа заявила, что учебный план в школах должен соответствовать вызовам и идти в ногу со временем. Введение новых предметов должно полагаться на итоговых результат, который ожидается от последующих изменений.

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Росавиация: в Шереметьево введены ограничения на прием и вылет самолетов
25 мая 2025, 02:48

Фото: iStock/skyNext

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:20 МСК введены в аэропорту Шереметьево», — пишет официальный представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее соответствующие ограничения вводились в аэропортах Жуковский и Домодедово. К тому же прием и вылет самолетов приостановлен в аэропорту Внуково. На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о сбитых вражеских БПЛА, летевших на столицу.

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Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения
25 мая 2025, 02:24

Фото: iStock/MariusLtu

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский вновь введены ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — сообщил в telegram-канале официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Напомним, ранее в этих аэропортах уже вводились временные ограничения. Они действовали с 23:35 до 01:05. При этом приостановлено осуществление приема и вылета самолетов в столичном аэропорте Внуково. Там ограничения действуют с 01:17.

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Росавиация: в аэропорту Внуково введены ограничения на полет самолетов
25 мая 2025, 01:54

Фото: iStock/Sitikka

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:17 МСК введены в аэропорту Внуково», — написал в своем telegram-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Ранее соответствующие ограничения вводились в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Там ограничили прилет и вылет самолетов с 23:35.

На фоне этого стало известно об атаке беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин рассказал о шести украинских дронах, сбитых по пути в столицу.

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#домодедово
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В России официально заработал реестр должников по алиментам
25 мая 2025, 00:50

Фото: iStock/alexialex

В России запущен реестр граждан, которые уклоняются от выплат алиментов. Информацию о должниках может проверить каждый на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
Информацию о алиментщиках можно найти в разделе «Узнай о своих долгах». Неплательщики будут помещены в реестр до погашения своих задолженностей.

Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов заявлял РИА Новости, что помимо перечня должников, власти планируют ввести ряд ограничений и мер в отношении алиментщиков. Среди них невозможность регистрировать автомобиль на свое имя и контроль расходов должников. К тому же планируется заставить работодателей проверять сотрудников на долги и в случае их наличия сообщать об этом приставам.

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#алименты
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В двух московских аэропортах ввели ограничения на полет самолетов
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полет самолетов
25 мая 2025, 00:29

Фото: iStock/Chalabala

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский с 23:35 мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — пишет представитель ведомства Антон Кореняко в своем telegram-канале.

К тому же известно о введении плана «Ковер» в аэропорту Калуги с 21:45 по московскому времени. Воздушная гавань временно ограничили вылет и прием самолетов.

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#самолёты
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