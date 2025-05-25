Минпросвещения: обществознание исключат из программы учащихся 6-7-х классов

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Из школьной программы для учащихся 6-7-х классов будет исключен урок обществознание. Об этом сообщает РИА Новости.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9-11-х классов», — цитирует ведомство РИА Новости.
Переход на новые программы обучения будет проводиться в ближайшие два года. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа заявила, что учебный план в школах должен соответствовать вызовам и идти в ногу со временем. Введение новых предметов должно полагаться на итоговых результат, который ожидается от последующих изменений.
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Иван Мусатов