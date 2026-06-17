17 июня 2026, 15:14

Фото: iStock/Dinara Ilikaeva

Электрический аэрогриль может долго радовать хрустящей корочкой, быстрым нагревом и простой готовкой, но при этом внезапно начать пахнуть гарью, собирать липкий налет и портить вкус привычных блюд. Многие винят масло, продукты или мощность прибора, хотя причина часто скрывается в самом уходе и в бытовых привычках после жарки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему аэрогриль быстро теряет вид? С чего начинать уход за аэрогрилем Как мыть чашу и корзину без риска для покрытия Что делать с нагревателем и верхней частью камеры Как избавиться от запаха гари и старого масла Какие средства подходят для ухода, а какие лучше убрать подальше Как часто нужно чистить электрический аэрогриль Главные ошибки, из-за которых аэрогриль быстро пачкается Быстрые лайфхаки для ежедневного ухода Как ухаживать за корпусом и панелью управления Можно ли мыть детали в посудомоечной машине Когда простая чистка уже не помогает Как продлить срок службы аэрогриля

Почему аэрогриль быстро теряет вид?

С чего начинать уход за аэрогрилем

Фото: iStock/Marcin Morawiec

Как мыть чашу и корзину без риска для покрытия

Что делать с нагревателем и верхней частью камеры

Фото: iStock/Olga Yastremska

Как избавиться от запаха гари и старого масла

Какие средства подходят для ухода, а какие лучше убрать подальше

Фото: iStock/DIPIKA MAHATA

Как часто нужно чистить электрический аэрогриль

Главные ошибки, из-за которых аэрогриль быстро пачкается

Быстрые лайфхаки для ежедневного ухода

Если после ужина совсем нет сил на уборку, не оставляйте чашу грязной до утра. Налейте в нее немного теплой воды с каплей средства и дайте постоять, пока вы убираете кухню. Потом загрязнение отойдет в разы легче. На следующий день останется только быстро пройтись губкой;

Чтобы жир меньше разлетался, не переполняйте корзину и не наливайте масло прямо в чашу. Лучше слегка смажьте сами продукты кисточкой или используйте распылитель. Так еды получится не меньше, а стенки останутся чище;

После приготовления блюд с сильным запахом, например рыбы, сразу протрите камеру салфеткой с лимонной водой. Такой прием заметно снижает риск стойкого аромата. Если внутри осталась влага, оставьте прибор открытым на 15–20 минут. Воздух быстро уберет остатки сырости;

Для решетки с присохшими кусочками хорошо работает мягкая щетка для посуды. Она очищает ячейки лучше обычной губки и не портит покрытие. А вот ножом или вилкой соскребать налет не стоит. Царапины потом собирают грязь еще быстрее;

Если на дне часто скапливается сок от мяса, выбирайте режим с умеренной температурой на старте, а затем повышайте нагрев ближе к концу. Такой прием уменьшает резкое разбрызгивание жира и помогает сохранить чистоту камеры;

Некоторые хозяйки используют пергамент или специальные вкладыши для аэрогриля. Это удобно, но важно не перекрывать поток воздуха. Материал должен подходить по размеру и не закрывать отверстия полностью. Иначе еда пропечется хуже, а техника начнет работать в менее комфортном режиме.

Фото: iStock/Olga Yastremska

Как ухаживать за корпусом и панелью управления

Можно ли мыть детали в посудомоечной машине

Фото: iStock/Alfredo Hernandez Rios

Когда простая чистка уже не помогает

Как продлить срок службы аэрогриля