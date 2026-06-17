В Кемерове на водоемах развернули спасательные посты
В Кемерове выставили 13 спасательных постов на водоемах для организации безопасности отдыхающих. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным «Сiбдепо», у реки Томь расположили восемь постов, у озера Красное — три, а на пруду Ишановский и в поселке Боровом — по одному. Все пункты имеют необходимые средства для спасения. Дежурить будут специалисты из «Всероссийского студенческого корпуса спасателей».
Также отмечается, что спасатели вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних наблюдают за отдыхающими на берегу водоемов. Они следят, чтобы не было детей, находящихся у воды без родителей, и проводят беседы о безопасном поведении. По данным издания, самой частой причиной гибели людей является купание в состоянии алкогольного опьянения, а также игнорирование правил безопасности.
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