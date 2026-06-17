«Покупаете просрочку»: Россиянам назвали главные признаки плохого шашлыка

17 июня 2026, 13:44

Диетолог Пристанский: главные признаки плохого шашлыка — мягкость и водянистость

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Лето — сезон шашлыков на природе. Чаще всего из-за нехватки времени люди покупают уже маринованное мясо. Однако специалисты утверждают, что это не самый благоприятный способ хорошо провести время, оставшись здоровым.





Нутрициолог, диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил, что аппетитная цена и мягкая текстура могут сигнализировать о том, что вы покупаете просрочку, «реанимированную» химией.





«Выбирая между свежим куском на рынке и готовым шашлыком в упаковке, лучше однозначно первый вариант. Однако если вы все же решили сэкономить время, важно знать, на что смотреть. Главный критерий — плотность. Добросовестное мясо всегда имеет упругую структуру. Если мясо мягкое через пакет, водянистое — здесь уже что-то не так. Нечестные производители берут продукт с подходящим сроком годности и добавляют консерванты, чтобы "дотянуть" до продажи», — сказал он.

«Никогда не может стоить килограмм готового шашлыка дешевле, чем килограмм мяса. Если вы видите такую супер-акцию, задумайтесь. Что касается видов мяса, то здесь нет победителей. Говядина, свинина, баранина, курица или рыба — все они богаты полноценным белком. Выбор зависит только от ваших вкусовых пристрастий», — объяснил нутрициолог.