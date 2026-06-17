Продолжается прием работ на Международный антикоррупционный конкурс
Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик». Участников разделили на две возрастные группы: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет.
Прием работ продлится до 1 октября 2026 года. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса, где также разместили подробные правила на всех официальных языках ООН.
Итоги планируется подвести в Международный день борьбы с коррупцией. Его отмечают ежегодно 9 декабря.
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