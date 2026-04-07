Аэрокосмический инженер рассказал о внештатных ситуациях «Востока-1»

07 апреля 2026, 10:09

Инженер Матасов: с «Востока-1» было отправлено прощальное смс

Фото: Istock/forplayday

Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года на корабле «Восток-1».





Аэрокосмический инженер Никита Матасов в беседе с «Радио 1» развенчал мифы и рассказал о внештатных ситуациях «Востока-1», о которых умалчивают учебники.





«Когда первый отряд привели смотреть на готовый космический корабль, Юрий Алексеевич перед примеркой снял обувь и зашёл в аппарат в носочках. Аккуратно. Другие этого не сделали. Сергей Павлович Королёв тогда сказал: "Вот, смотрите, это должен быть он"», — поделился инженер.

«Да, действительно, такая история есть. Конечно, о нагреве знали, но чтобы это достигло такого визуального масштаба — сплошное огненное зарево за бортом. Человеку это было страшно. Это не что иное, как плазма, которая обтекает твой собственный корабль. Технически полёт тоже висел на волоске. Из-за спешки космической гонки конструкция "Востока" была сырой. Самая серьёзная внештатная ситуация — сбой системы ориентации. Корабль закрутило. С трудом удалось разделить приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат. Пришлось приземляться в крутящем режиме, поэтому Гагарин долетел немного не туда, в Саратовскую область», — рассказал инженер.