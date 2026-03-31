В России стартует акция «Космос в кадре», посвящённая Неделе космоса-2026

31 марта 2026, 13:07

С 6 апреля по 6 мая 2026 года пройдёт Всероссийская творческая акция «Космос в кадре» в рамках проекта «Культура для школьников». Мероприятие приурочено к Неделе космоса‑2026.





«Космос в кадре» поможет заинтересовать школьников историей отечественной космонавтики и воспитать у них уважение к научным и техническим достижениям страны.



Заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула, что это действительно масштабное событие общероссийского уровня.

«Уверена, наша новая акция «Космос в кадре» поможет ребятам глубже познакомиться с космической отраслью, узнать больше о её истории и современности, а также даст возможность раскрыть свои таланты и развить творческий потенциал», — заявила она.