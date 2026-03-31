В России стартует акция «Космос в кадре», посвящённая Неделе космоса-2026
С 6 апреля по 6 мая 2026 года пройдёт Всероссийская творческая акция «Космос в кадре» в рамках проекта «Культура для школьников». Мероприятие приурочено к Неделе космоса‑2026.
«Космос в кадре» поможет заинтересовать школьников историей отечественной космонавтики и воспитать у них уважение к научным и техническим достижениям страны.
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева подчеркнула, что это действительно масштабное событие общероссийского уровня.
«Уверена, наша новая акция «Космос в кадре» поможет ребятам глубже познакомиться с космической отраслью, узнать больше о её истории и современности, а также даст возможность раскрыть свои таланты и развить творческий потенциал», — заявила она.Школьники со всей России могут создать видео‑ или анимационные работы в одной или нескольких номинациях:
- «Герои космоса» — ролик об истории жизни и подвиге космонавта;
- «История покорения космоса» — ролик о ключевых этапах развития отечественной космонавтики;
- «Космос и культура» — работа о связи космоса с искусством и культурой;
- «Космос будущего» — фантазийный ролик о том, каким может стать космос в будущем.