Первая российская Неделя космоса пройдёт 6-12 апреля по всей стране
Видео: пресс-служба Роскосмоса
12 апреля отмечается День космонавтики. Именно в этот день, 65 лет назад, Юрий Гагарин совершил исторический полет на космическом корабле «Восток-1», открыв человечеству путь к звёздам.
29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране первой Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос. Основным событием станет Российский космический форум, запланированный на 9 апреля в Национальном центре «Россия». С 2026 года эта неделя будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля.
Российская космонавтика имеет глубокие корни и впечатляющие успехи, включая создание первой космической станции «Салют», программу «Мир», объединившую усилия различных стран, и модуль «Звезда», являющийся частью Международной космической станции.
Необходимо не только гордиться достижениями, но и бережно хранить память о тех, кто внёс вклад в развитие российской космонавтики, передавая их знания следующим поколениям. Важно помнить героев, проложивших путь к освоению космоса.
