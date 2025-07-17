Афанасьев день 18 июля: что запрещено делать, иначе настигнет одиночество и ухудшится здоровье, народные приметы
18 июля в народном календаре отмечается Афанасьев день или Месяцев праздник. В православии в эту дату вспоминают обретение мощей преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Какие ещё события связаны с этим днём, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».
Обретение мощей Сергия Радонежского: историяВ Русской Православной Церкви 18 июля празднуется обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Это событие произошло в 1422 году, когда при строительстве нового храма в Троице-Сергиевой лавре были обнаружены нетленные останки святого. Сергий Радонежский — духовный покровитель России, основатель Троице-Сергиевой лавры, учитель и наставник многих монахов. Его почитают как чудотворца и заступника перед Богом. В этот день верующие стремятся посетить храм, помолиться святому, попросить мудрости, терпения и помощи в учёбе.
Народные традиции и обычаи Афанасьева дняВ народе 18 июля называли Месяцевым праздником или Лунным днём. Считалось, что в эту дату Луна обладает особой силой, поэтому вечером люди выходили смотреть на небо, гадая о будущем урожае и погоде.
Что можно делать 18 июляМолиться Сергию Радонежскому — просить помощи в делах, учёбе и духовном росте. Наблюдать за Луной — если месяц ясный и яркий, осень будет сухой, а урожай — богатым. Проводить мужские обряды — старшие мужчины брали юношей «смотреть на месяц», чтобы те набрались силы и мужества. Бороться с вредителями в огороде — особенно с бабочками-капустницами. Для защиты урожая использовали пищевую соду и золу, посыпая ими капустные листья.
Что нельзя делать на Афанасьев день
- Грустить и ссориться — плохое настроение может затянуться надолго.
- Сплетничать и разглашать чужие тайны — иначе сам станешь жертвой пересудов.
- Заниматься тяжёлым трудом мужчинам — особенно ремонтом и строительством, чтобы не получить травму.
- Оставаться в одиночестве — это может привести к потере друзей.
- Звёздная ночь — к ясному дню.
- Яркая Луна — к тёплой и сухой осени.
- Полнолуние — к жарким дням.
- Тусклый месяц — к скорым дождям.
- Облачное небо без звёзд — к ухудшению погоды.
- Утренняя радуга — к похолоданию, вечерняя — к солнечным дням.
- Жёлтые облака с юго-запада — к сильному ливню.