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Афанасьев день 18 июля: что запрещено делать, иначе настигнет одиночество и ухудшится здоровье, народные приметы

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

18 июля в народном календаре отмечается Афанасьев день или Месяцев праздник. В православии в эту дату вспоминают обретение мощей преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Какие ещё события связаны с этим днём, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».



Обретение мощей Сергия Радонежского: история

В Русской Православной Церкви 18 июля празднуется обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Это событие произошло в 1422 году, когда при строительстве нового храма в Троице-Сергиевой лавре были обнаружены нетленные останки святого. Сергий Радонежский — духовный покровитель России, основатель Троице-Сергиевой лавры, учитель и наставник многих монахов. Его почитают как чудотворца и заступника перед Богом. В этот день верующие стремятся посетить храм, помолиться святому, попросить мудрости, терпения и помощи в учёбе.

Народные традиции и обычаи Афанасьева дня

В народе 18 июля называли Месяцевым праздником или Лунным днём. Считалось, что в эту дату Луна обладает особой силой, поэтому вечером люди выходили смотреть на небо, гадая о будущем урожае и погоде.
Фото: iStock/arcady_31

Что можно делать 18 июля

Молиться Сергию Радонежскому — просить помощи в делах, учёбе и духовном росте. Наблюдать за Луной — если месяц ясный и яркий, осень будет сухой, а урожай — богатым. Проводить мужские обряды — старшие мужчины брали юношей «смотреть на месяц», чтобы те набрались силы и мужества. Бороться с вредителями в огороде — особенно с бабочками-капустницами. Для защиты урожая использовали пищевую соду и золу, посыпая ими капустные листья.

Что нельзя делать на Афанасьев день

  • Грустить и ссориться — плохое настроение может затянуться надолго.
  • Сплетничать и разглашать чужие тайны — иначе сам станешь жертвой пересудов.
  • Заниматься тяжёлым трудом мужчинам — особенно ремонтом и строительством, чтобы не получить травму.
  • Оставаться в одиночестве — это может привести к потере друзей.
Наблюдения за природой в этот день помогали предсказать погоду на ближайшее время.
Фото: iStock/Smitt
  • Звёздная ночь — к ясному дню.
  • Яркая Луна — к тёплой и сухой осени.
  • Полнолуние — к жарким дням.
  • Тусклый месяц — к скорым дождям.
  • Облачное небо без звёзд — к ухудшению погоды.
  • Утренняя радуга — к похолоданию, вечерняя — к солнечным дням.
  • Жёлтые облака с юго-запада — к сильному ливню.

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Анастасия Хохлова

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