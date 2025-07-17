17 июля 2025, 10:46

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

18 июля в народном календаре отмечается Афанасьев день или Месяцев праздник. В православии в эту дату вспоминают обретение мощей преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Какие ещё события связаны с этим днём, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание Обретение мощей Сергия Радонежского: история Народные традиции и обычаи Афанасьева дня Что можно делать 18 июля Что нельзя делать на Афанасьев день

Обретение мощей Сергия Радонежского: история

Народные традиции и обычаи Афанасьева дня

Фото: iStock/arcady_31



Что можно делать 18 июля

Что нельзя делать на Афанасьев день

Грустить и ссориться — плохое настроение может затянуться надолго.

Сплетничать и разглашать чужие тайны — иначе сам станешь жертвой пересудов.

Заниматься тяжёлым трудом мужчинам — особенно ремонтом и строительством, чтобы не получить травму.

Оставаться в одиночестве — это может привести к потере друзей.

Фото: iStock/Smitt

