«37,1 °С»: В Петербурге назвали температурный рекорд за всю историю существования города

16 июля 2025, 12:51

Синоптик Колесов: длительность жары предсказать невозможно

Фото: iStock/yulenochekk

7 августа 2010 года в Санкт-Петербурге был поставлен абсолютный температурный рекорд за всю историю существования города. Тогда воздух прогрелся до +37,1 °С.





Жара пришла в Петербург 5 июля 2010 года и продлилась до 15 августа. В тот период среднесуточная температура не опускалась ниже 20 °С, вспоминает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.





«А ведь в начале лета ничто не предвещало: июнь 2010 года был даже холоднее, чем июнь нынешний. В начале июля мы уже предсказывали повышенную температуру — что будет на 2 градуса выше нормы. А получилось на 5 градусов. Точно предсказали и количество осадков. А вот длительность жары предсказать не мог никто. И сейчас не может», — рассказал Колесов в беседе с «Петербургским дневником».