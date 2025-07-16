16 июля 2025, 17:39

Фото: iStock/Peach_iStock

17 июля звезды открывают новые горизонты для каждого знака Зодиака. Это отличный день для инициатив, финансовых решений и общения с близкими. О том, какие возможности ждут именно вас в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Овен (21 марта — 19 апреля) Телец (20 апреля — 20 мая) Близнецы (21 мая — 20 июня) Рак (21 июня — 22 июля) Лев (23 июля — 22 августа) Дева (23 августа — 22 сентября) Весы (23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец (22 ноября — 21 декабря) Козерог (22 декабря — 19 января) Водолей (20 января — 18 февраля) Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Овен (21 марта — 19 апреля)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Рак (21 июня — 22 июля)

Фото: iStock/LeArchitecto



Лев (23 июля — 22 августа)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Фото: iStock/Allexxandar



Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)