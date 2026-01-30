Афанасьев день 31 января: почему нельзя играть свадьбы, подписывать важные контракты, долго лежать и лениться, народные приметы
Каждый год 31 января православные христиане чтят память святителя Афанасия Великого. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаСвятитель Афанасий Великий появился на свет в Александрии в конце III века в благочестивой христианской семье. По легенде, его мать, как и ветхозаветная Анна, привела мальчика к патриарху Александру и отдала его на служение Богу. С раннего возраста он жил при храме, погружаясь в изучение богословия и строго соблюдая церковные правила. К началу IV века мужчина уже стал заметной фигурой в Александрийской Церкви. В 319 году патриарх Александр рукоположил его в диаконы. В это время святитель начал писать свои первые богословские работы и внимательно следил за состоянием церковной жизни. Он замечал, что многие новообращенные христиане сохраняли языческие привычки и искали не духовного роста, а славы и влияния. Это вызывало у него серьезное беспокойство.
Особенно его тревожило учение пресвитера Ария, который отрицал божественное достоинство Христа. Он утверждал, что Сын Божий не равен Отцу и является лишь первым творением. Эта ересь быстро распространялась и находила поддержку среди части духовенства и мирян. В 325 году Афанасий принял участие в Первом Вселенском Соборе, где активно выступал против Ария, защищая православное учение. После смерти патриарха Александра в 326 году Афанасий стал архиепископом Александрийским. На новом посту он много путешествовал по своим церквям, проповедовал и писал трактаты, осуждая ариан. Его непримиримая позиция вызывала яростное сопротивление. Противники пытались дискредитировать его, обвиняя в неповиновении императору, злоупотреблениях и даже в колдовстве.
При Константине Великом, который поддерживал Церковь, но не разбирался в богословии, ариане смогли убедить императора в своей правоте. Против Афанасия организовали показательные процессы. Его пытались обвинить в распутстве, подкупив женщину, которая утверждала, что святитель обесчестил её. Однако на суде она указала на другого человека. Кроме того, его враги утверждали, что он отсек руку клирику Арсению для колдовских целей. Но на суде святитель привел живого человека с двумя руками. Несмотря на оправдание, император часто предлагал Афанасию покинуть Александрию ради мира. В итоге большую часть своего 46-летнего служения он провел в ссылках. Однако святитель всегда находил поддержку у монахов и дружил с основателями монашества, преподобными Антонием Великим и Пахомием. В конце концов, при императоре Валенте ему разрешили вернуться в Александрию и спокойно управлять кафедрой. Последние годы жизни он провел относительно мирно, продолжая писать и заботиться о своей пастве. Афанасий Великий ушел из жизни в 373 году в возрасте 76 лет.
Традиции дня31 января в народном календаре отмечали праздник, который называли по-разному: Афанасьев день, Афанасий Ломонос, Афанасий Зимний или Афанасий Мороз. В этот день обычно стояли сильные морозы. Говорили: «Афанасий нос и ухо дерет» или «Афанасий Ломонос — береги нос». Холод воспринимали как испытание на выносливость и трудолюбие. Утро начинали с молитвы. Люди обращались к святому за советом, просили мудрости, терпения и защиты от бед.
Считалось, что в этот день нечистая сила становилась особенно агрессивной. Поэтому после службы старались не выходить из дома без оберегов. Чертополох, собранный летом, служил главной защитой. Его прятали в карманы, вшивали в одежду и клали у порога, чтобы остановить злых людей и отпугнуть ведьм. В некоторых деревнях маленькие пучки чертополоха ставили не только у дверей, но и у калиток, создавая невидимую границу для зла. Верили, что ведьмы в это время собирались на шабаш и могли случайно залететь в печную трубу. Чтобы защитить дом, на ночь «запирали» печь. Для этого в дымоход вставляли клинья и сыпали золу, чтобы нечисть ударялась о заговоренный край и улетала подальше.
В этот праздник хозяйки наводили порядок в доме, избавлялись от ненужных вещей и проветривали избу, стараясь «выветрить» зависть и ссоры. В некоторых регионах 31 января называли Гусиным днем. Уток и гусей кормили лучшим зерном, чтобы птицы лучше перенесли зиму и порадовали хозяев здоровым потомством. Особое внимание уделяли распорядку дня. Старались встать пораньше и заняться делами. Верили, что активность и бодрость помогут «перешагнуть» сложный зимний период и наладить дела.
Народные запретыНа Руси существовал целый ряд запретов в этот день. Люди верили, что неосторожные слова и поступки могут обернуться болезнями, ссорами или неудачами на весь год. Например, нельзя было класть вещи крест-накрест — это могло привести к проблемам со здоровьем и конфликтам.
Вот что еще не рекомендуется делать 31 января:
- Нельзя крестить мальчиков. Считается, что это может вызвать у них проблемы со здоровьем в будущем;
- Нельзя смотреть в разбитое зеркало. Говорят, что души ушедших через трещины могут навредить и принести несчастья;
- Нельзя менять место жительства. Переезд в этот день сулит трудности с обустройством и отсутствие гармонии в новом доме;
- Нельзя играть свадьбы. Браки, заключенные 31 января, могут оказаться недолговечными и не принесут счастья;
- Нельзя начинать серьезные проекты или подписывать важные контракты. Это чревато провалами и финансовыми потерями;
- Нельзя допивать за кем-то воду или другие напитки. Это может «перенести» на вас не только болезни, но и чужие неудачи;
- Нельзя есть с ножа. Если поднести нож ко рту лезвием, это может привести к ссорам и резким высказываниям;
- Нельзя долго лежать и лениться. Можно «проспать» удачу и не заметить возможности, которые появятся в течение года.
ПриметыАфанасьев день на Руси был временем, когда крестьяне внимательно следили за ветром и солнцем. Эти наблюдения помогали им предсказать, как будет с урожаем и когда придет весна. Со временем из этих наблюдений сложились народные приметы, которые передавались из поколения в поколение и стали частью народного календаря.
Например, если снег под ногами трещит, это предвещает хороший урожай пшеницы и удачный хлебный год. Сильный мороз 31 января говорит о том, что февраль будет холодным, а зима затянется. Если в этот день наблюдается оттепель, стоит готовиться к дождливому лету и скромному урожаю. Когда вьюга завывает весь день, весна задержится и будет ветреной. Ясный закат и чистое небо обещают сильные морозы, которые продлятся долго. А если день пасмурный и тихий, значит, весна затянется.