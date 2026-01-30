Названы самые популярные траты россиян на здоровье
Россияне активно расходуют средства на здоровье, а лидерами по тратам стали покупки в аптеках и услуги стоматологов. Об этом пишет РИА Новости.
Исследование банка «Русский Стандарт» показало, что аптеки занимают 44% от общей суммы расходов в этой категории. Средний чек вырос до 996 рублей, увеличившись с 900 рублей в 2024 году. На втором месте находятся платные медицинские услуги и лаборатории. Средний чек в этой категории составил 6 071 рубль, что значительно выше 4 533 рублей годом ранее.
Стоматологические услуги заняли третью позицию, составив 19% от общего объема расходов. Средний чек поднялся до 11 911 рублей с 10 040 рублей в прошлом году. Платные услуги профильных врачей оказались на четвертом месте с долей 11%. Здесь средняя сумма платежа достигла 7 673 рублей, что также выше показателя 5 841 рубля в 2024 году.
Замыкает пятерку оптика с долей 5% от всех расходов. Средний чек на услуги вырос до 6 849 рублей с 5 977 рублей годом ранее. Таким образом, россияне продолжают инвестировать в свое здоровье, увеличивая расходы на лекарства и медицинские услуги.
