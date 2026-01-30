В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

30 января 2026, 10:59

Депутат Госдумы Панеш захотел запретить алкоголь в аэропортах России

Фото: iStock/skyNext

В российских аэропортах захотели полностью запретить продажу алкоголя — в том числе в ресторанах и магазинах беспошлинной торговли. С такой идеей выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает Life.ru.