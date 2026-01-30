В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах
В российских аэропортах захотели полностью запретить продажу алкоголя — в том числе в ресторанах и магазинах беспошлинной торговли. С такой идеей выступил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает Life.ru.
Панеш отметил, что пьяные пассажиры часто становятся причиной отмены или задержки рейсов, что приводит к значительным финансовым потерям для авиакомпаний и служб аэропортов. По его словам, нетрезвые люди, поднимающиеся на борт или продолжающие пить во время полета, создают угрозу безопасности для всех пассажиров.
Кроме того, депутат предложил ужесточить меры наказания за дебоши на борту. В настоящее время за такое поведение предусмотрены штрафы в размере от 500 до 5 тысяч рублей, а также арест на срок до 15 суток.
