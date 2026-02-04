04 февраля 2026, 13:47

Каждый год 5 февраля православные христиане чтят память святых мучеников Климента и его ученика Агафангела. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Вот что нельзя делать в Агафьев день:

Нельзя проявлять грубость или равнодушие. Не стоит отказываться помочь тем, кто в этом нуждается, ведь высмеивание бедности или несчастья другого человека может обернуться серьезными проблемами для вас;

Нельзя поднимать на улице случайно потерянные деньги или вещи. Это может «принести» чужие неприятности.

Нельзя ругаться или повышать голос на близких. Конфликты, начавшиеся в этот день, могут затянуться надолго;

Нельзя устраивать шумные праздники и танцы. Это может вызвать охлаждение чувств в отношениях;

Нельзя лениться и бездействовать, когда есть дела по дому. Это приведет к застою в работе и финансовым трудностям.

Приметы