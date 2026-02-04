«Никакого прогресса»: Нутрициолог рассказала, почему фигура не корректируется одним спортом

04 февраля 2026, 12:23

Нутрициолог Макарова: любой спорт начинается с тарелки, иначе прогресса не будет

Фото: iStock/Kar-Tr

Многие уверены: раз появилась физическая нагрузка, нужно урезать калории и сесть на диету. Это опасное заблуждение, которое может подорвать здоровье и убить мотивацию. Как же на самом деле нужно менять питание, добавив в жизнь спорт?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» объяснила главную ошибку новичков, которая сводит на нет все усилия в зале.





«Когда мы начинаем заниматься больше спортом, особенно силовым, у нас сильно возрастает аппетит и потребности организма в питательных веществах. И ошибка в том, что мы начинаем есть больше своих любимых продуктов, а это, как правило, что-то неправильное: сладкое, выпечка, фастфуд», — сказала она.

«Начали заниматься спортом — сразу корректируем рацион, делаем его более высокопитательным. Включаем в каждый приём пищи больше натуральных источников белка, полезных жиров и медленных углеводов», — посоветовала Макарова.

Белки способствуют росту и восстановлению мышечной ткани;

способствуют росту и восстановлению мышечной ткани; Полезные жиры участвуют во всех обменных процессах и помогают сохранить мышцы;

участвуют во всех обменных процессах и помогают сохранить мышцы; Медленные углеводы — это топливо для тренировок, они дают силы, хорошее настроение и ясность ума.

«Попытка совмещать активные тренировки с низкокалорийным или несбалансированным питанием ведет в тупик. Сил, энергии, настроения не будет. И самое главное — не будет вообще никакого прогресса», — резюмировала нутрициолог.