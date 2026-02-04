Стартовал приём заявок на конкурс «Родники-2026» от движения Олега Газманова
Автономная некоммерческая организация «Движение Газманов-Родники» под руководством народного артиста России Олега Газманова запустила песенный конкурс «Родники-2026».
Старт проекту дали 22 декабря 2025 года в пресс-центре информационного агентства ТАСС. Конкурс нацелен на поиск и поддержку новых исполнителей, а также на популяризацию песен на русском и национальных языках народов России.
Организаторы ставят задачи сохранить российские культурные традиции и приумножить наследие страны. Приём заявок на участие продлится до 30 марта 2026 года. К участию в конкурсе допускаются исполнители и авторы-исполнители, достигшие 18 лет.
В жюри конкурса вошли народный артист России Олег Газманов, генеральный директор движения Елена Ульянова, заслуженная артистка России Зара, заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко и музыкант Родион Газманов. Подробную информацию можно найти на сайте проекта.
