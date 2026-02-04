В Кемерове в 2026 году планируют провести масштабный ремонт кровель
В Кемерове в рамках региональной программы капитального ремонта в 2026 году планируют привести в порядок крыши 75 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.
По данным «Сiбдепо», в настоящее время идет поиск подрядных организаций, которые будут проводить необходимые работы. Отмечается, что в прошлом году в городе отремонтировали 78 крыш.
«Подход к ремонту был индивидуальным. Для каждого типа кровли подбирались подходящие материалы и технологии, что позволило обеспечить качество и продлить срок службы конструкций», — отметили в администрации.Тем временем в столице в текущем году планируют заменить около четырех тысяч кв. м шумозащитных экранов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Сегодня шумозащитные экраны — важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи остановок городского транспорта, парков и густонаселенных районов», — отметил Бирюков.
Так, шумозащитные экраны хотят заменить на участках МКАД, Третьего транспортного кольца и некоторых вылетных магистралях.