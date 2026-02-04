В Кемерове в 2026 году планируют провести масштабный ремонт кровель

04 февраля 2026, 13:21

Фото: iStock/dizainera

В Кемерове в рамках региональной программы капитального ремонта в 2026 году планируют привести в порядок крыши 75 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации города.





По данным «Сiбдепо», в настоящее время идет поиск подрядных организаций, которые будут проводить необходимые работы. Отмечается, что в прошлом году в городе отремонтировали 78 крыш.





«Подход к ремонту был индивидуальным. Для каждого типа кровли подбирались подходящие материалы и технологии, что позволило обеспечить качество и продлить срок службы конструкций», — отметили в администрации.

