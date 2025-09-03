Агафон Огуречник 4 сентября: как не навлечь чужие беды и удержать удачу, народные приметы
Ежегодно четвёртого сентября православные верующие чтят память святого мученика Агафоника Никомидийского, жившего в IV веке. В народном календаре праздник называется Агафон Огуречник или Огуменник. В этот день предки опасались лесных духов, сторожили гумно и угощали домовых. Об истории праздника, традициях, приметах и запретах читайте в материале «Радио 1».
История Агафоника из Никомидии
Агафоник жил в IV веке в Никомидии в период жесточайших гонений на христиан, развязанных императором Максимианом. Благодаря проповедям Агафоника многие язычники, включая высокопоставленных чиновников, приняли христианство, в том числе принцепс — первенствующий член сената. Это вызвало гнев императора.
По приказу Максимиана чиновник Евтолмий был направлен в регион с задачей выявить и наказать распространителей христианской веры. Во время этой карательной миссии были схвачены Агафоник и его сподвижники — Феопрепий (также известный как Боголеп), Акиндин, Севериан, Зотик, Зинон и другие. Все они были казнены.
Народные традиции 4 сентября
В народной традиции день почитания Агафоника Никомидийского преобразовался в праздник Агафон Огуречник (или Огуменник). Его название происходит от слова «гумно» — так на Руси назывались амбары, в которых хранились снопы зерна после жатвы. Крестьяне верили, что 4 сентября эти хозяйственные постройки становились очень уязвимыми для проделок нечистой силы, особенно лешего.
Чтобы сохранить зерно и защитить дом от злых духов, мужчины на Руси совершали специальный обряд — надевали тулупы наизнанку, повязывали голову полотенцем, брали кочергу или другой металлический предмет и очерчивали круг вокруг амбара. Считалось, что леший не сможет переступить эту границу. Крестьяне также верили, что святой Агафоник помогает защитить хозяйство. Предки говорили: «Агафон гонит леших вон».
Женщины в этот праздник старались задобрить домовых и дворовых духов. С утра они пекли пироги и оставляли их в местах, где те могли обитать — в бане, у печи, в конюшне, на чердаке. Сами хозяйки приготовленные блюда не ели: согласно поверьям, чтобы сохранить молодость, здоровье и природную красоту, первую трапезу следовало начинать только после заката.
Также в это день нужно было проводить время в труде, заботиться о других, причём не только о людях, но и о животных, птицах, растениях — считалось, что лесной дух помогает добрым, но мстит злым.
Что нельзя делать в праздник Агафона Огуречника
На Агафона предки старались не ходить в лес из-за активности нечистой силы — в чаще можно было встретить лешего и исчезнуть без следа.
В этот день нельзя было принимать и дарить подарки — с новой вещью могут прийти чужие беды и ускользнуть удача. Также было запрещено говорить о планах вслух — они могли не сбыться. Кроме того, предки отказывались от дальних поездок, не выходили из дома без надобности. А ещё они не жаловались на беды — это могло принести ещё больше неурядиц.
Приметы на 4 сентября
На Агафона Огуречника предки внимательно наблюдали за природой, чтобы определить, какими будут осень и зима. Если день был солнечным, значит впереди ожидались четыре недели жары, да и вся осень должна была быть тёплой.
Ещё некоторые приметы:
- холод и сырость в этот день — зима будет ранней и суровой
- мало грибов и много орехов — к снежной и морозной зиме;
- пауки плетут свои сети высоко — к холодным декабрю, январю и февралю.