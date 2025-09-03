Астролог рассказала, чем грозит человечеству приближающееся затмение

03 сентября 2025, 11:00

Фото: iStock/RomoloTavani

Осенью состоится два затмения: 7 сентября Полное Лунное затмение в Рыбах и 21 сентября Частное Солнечное затмение в Деве. Период между двумя этими явлениями составляет 14 дней и называется коридором затмений.





Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что в течение двух недель с 7 сентября благоприятно привести в баланс мысли и эмоции, логику и интуицию, факты и чувства.



«Луна во время затмения расположится в интуитивных, сверхчувствительных Рыбах, а Солнце — в благоразумной, рациональной Деве. Важна гармония: надо прислушаться к предчувствиям, своему чутью, а также желательно анализировать и понимать природу вещей», — сказала она.

«На домашней обстановке положительно скажется создание уюта, комфорта и проявление заботы о семье и близких людях. Гостей нужно принимать с удовольствием и радушием. Благодаря доброте и стремлению к лучшему получится урегулировать давние споры и разногласия», — посоветовала Лебеденко.