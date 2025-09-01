01 сентября 2025, 15:14

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере надо ориентироваться на перспективу и прилагать свои усилия в направлении новых возможностей. Хорошо ставить цели и намечать планы. В любви желательно проявлять активность, страсть и заинтересованность. Благоприятно флиртовать. В сфере здоровья полезно увлечение здоровым образом жизни и проявление интереса к сбалансированному питанию и диетам. Благоприятно заняться домашними делами, создать комфорт, уют и навести чистоту.