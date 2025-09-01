Гороскоп для каждого знака зодиака с 1 по 7 сентября
В деловой сфере надо ориентироваться на перспективу и прилагать свои усилия в направлении новых возможностей. Хорошо ставить цели и намечать планы. В любви желательно проявлять активность, страсть и заинтересованность. Благоприятно флиртовать. В сфере здоровья полезно увлечение здоровым образом жизни и проявление интереса к сбалансированному питанию и диетам. Благоприятно заняться домашними делами, создать комфорт, уют и навести чистоту.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала рекомендации каждому знаку зодиака.
Овну надо придерживаться избранного пути. Ему важно обратить внимание на свои сны и разгадать их.
У Тельца состояние влюблённости пробудит фантазию. Он станет романтичнее и откроет в себе новые творческие способности.
Близнецам надо тщательнее хранить свои секреты. Им хорошо быть сдержанными и скромными.
Рак будет спокоен и умиротворён. Он философски посмотрит на обстоятельства, найдёт выгоду и плюс для себя.
Лев приобретёт опыт, который станет значимым и поможет ему в дальнейшей жизни.
Дева улучшит отношения с родственниками. Семейные узы укрепятся и станут более надёжными.
Весы почувствуют творческий порыв. Они будут оригинальны. Им хорошо импровизировать.
Скорпиону надо слушать свою интуицию и свои чувства. Ему лучше довериться себе и своему опыту.
Стрелец обретёт тайного покровителя и поддержку. Его ждёт возвышение в карьере.
Козерогу доставит радость общение с друзьями. Увлекательные беседы и обмен идеями расширят мировозрение.
Водолей решит давние проблемы и преодолеет все препятствия. В конце неделе ему необходим полноценный отдых и сон.
Рыбам надо вести деятельность по распорядку и не отказываться от рутинной работы.
