Житель Аляски заявил, что властям стоит уделять больше внимания русской культуре

14 августа 2025, 13:53

Фото: iStock/Martina Birnbaum

Житель Аляски Дэвид Фокс заявил, что властям штата стоит уделять больше внимания русской культуре, которая оказывает положительное влияние на регион.





По данным издания, Фокс вместе с супругой Анной принимает участие в работе Русского культурного центра. Он считает, что российское общество и русская культура превосходят американскую.





«У вас здесь нет всех этих вещей с половыми извращениями, гомосексуалами* и трансгендерами*. В России нет большого количества бездомных, потому что люди работают. И вот ещё что: в США, в Анкоридже, можно зайти в магазин, украсть товаров на $900 и преспокойно с этим уйти — за это ничего не будет», — приводит RT слова Фокса.

«Особого ажиотажа среди местных жителей я не увидела, так же, как и каких-то особых приготовлений в самом городе. Может быть, среди каких-то групп и идет активное обсуждение, но утверждать не берусь. Сначала новость показалась фейком, но потом она пошла по всем новостям», — отметила Ирина.