Житель Аляски заявил, что властям стоит уделять больше внимания русской культуре

Фото: iStock/Martina Birnbaum

Житель Аляски Дэвид Фокс заявил, что властям штата стоит уделять больше внимания русской культуре, которая оказывает положительное влияние на регион.



По данным издания, Фокс вместе с супругой Анной принимает участие в работе Русского культурного центра. Он считает, что российское общество и русская культура превосходят американскую.

«У вас здесь нет всех этих вещей с половыми извращениями, гомосексуалами* и трансгендерами*. В России нет большого количества бездомных, потому что люди работают. И вот ещё что: в США, в Анкоридже, можно зайти в магазин, украсть товаров на $900 и преспокойно с этим уйти — за это ничего не будет», — приводит RT слова Фокса.
В свою очередь россиянка Ирина, которая живёт в Анкоридже уже более 15 лет, рассказала «Газете.Ru», что сначала не поверила информации о встрече лидеров России и США на Аляске.

«Особого ажиотажа среди местных жителей я не увидела, так же, как и каких-то особых приготовлений в самом городе. Может быть, среди каких-то групп и идет активное обсуждение, но утверждать не берусь. Сначала новость показалась фейком, но потом она пошла по всем новостям», — отметила Ирина.

Она призналась, что надеется на положительный итог встречи Путина и Трампа, которая состоится 15 августа.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Элина Позднякова

