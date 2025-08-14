Житель Аляски заявил, что властям стоит уделять больше внимания русской культуре
Житель Аляски Дэвид Фокс заявил, что властям штата стоит уделять больше внимания русской культуре, которая оказывает положительное влияние на регион.
По данным издания, Фокс вместе с супругой Анной принимает участие в работе Русского культурного центра. Он считает, что российское общество и русская культура превосходят американскую.
«У вас здесь нет всех этих вещей с половыми извращениями, гомосексуалами* и трансгендерами*. В России нет большого количества бездомных, потому что люди работают. И вот ещё что: в США, в Анкоридже, можно зайти в магазин, украсть товаров на $900 и преспокойно с этим уйти — за это ничего не будет», — приводит RT слова Фокса.В свою очередь россиянка Ирина, которая живёт в Анкоридже уже более 15 лет, рассказала «Газете.Ru», что сначала не поверила информации о встрече лидеров России и США на Аляске.
«Особого ажиотажа среди местных жителей я не увидела, так же, как и каких-то особых приготовлений в самом городе. Может быть, среди каких-то групп и идет активное обсуждение, но утверждать не берусь. Сначала новость показалась фейком, но потом она пошла по всем новостям», — отметила Ирина.
Она призналась, что надеется на положительный итог встречи Путина и Трампа, которая состоится 15 августа.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.