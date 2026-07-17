Достижения.рф

«Агрессия и манипуляции»: Психолог объяснил, как люди невольно играют роль жертвы

Психолог Шамсутдинов: люди в роли жертвы агрессивно реагируют на честность
Фото: iStock/Dima Berlin

Когда мы говорим о «роли жертвы» у людей, речь идёт не о тех, кто действительно пострадал (например, в аварии или от преступления), а о психологической позиции — особом способе мышления и поведения. Человек в такой роли воспринимает себя как беспомощного, на которого влияют внешние силы — другие люди, обстоятельства или судьба.



Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что многие люди не осознают свою роль жертвы.

«Они искренне верят в свои страдания и не готовы взять на себя ответственность за свою жизнь. Поэтому разговоры с ними требуют не только честности, но и смелости. Вы можете столкнуться с агрессией или попытками манипуляции, когда начнете ставить под сомнение их жертву», — сказал он.

По словам психолога, общение с такими людьми очень токсично и пессимистично, и здесь встает вопрос сохранения собственного психического здоровья.

«Если вы хотите расти и развиваться, вам нужно окружать себя теми, кто готов брать на себя ответственность за свою жизнь и свои эмоции. Отношения должны быть взаимными, а не односторонними. Не позволяйте жертвам затягивать вас в свою драму — лучше шагните в сторону и двигайтесь дальше», — посоветовал он.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0