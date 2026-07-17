«Агрессия и манипуляции»: Психолог объяснил, как люди невольно играют роль жертвы

17 июля 2026, 14:11

Психолог Шамсутдинов: люди в роли жертвы агрессивно реагируют на честность

Фото: iStock/Dima Berlin

Когда мы говорим о «роли жертвы» у людей, речь идёт не о тех, кто действительно пострадал (например, в аварии или от преступления), а о психологической позиции — особом способе мышления и поведения. Человек в такой роли воспринимает себя как беспомощного, на которого влияют внешние силы — другие люди, обстоятельства или судьба.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что многие люди не осознают свою роль жертвы.





«Они искренне верят в свои страдания и не готовы взять на себя ответственность за свою жизнь. Поэтому разговоры с ними требуют не только честности, но и смелости. Вы можете столкнуться с агрессией или попытками манипуляции, когда начнете ставить под сомнение их жертву», — сказал он.

«Если вы хотите расти и развиваться, вам нужно окружать себя теми, кто готов брать на себя ответственность за свою жизнь и свои эмоции. Отношения должны быть взаимными, а не односторонними. Не позволяйте жертвам затягивать вас в свою драму — лучше шагните в сторону и двигайтесь дальше», — посоветовал он.