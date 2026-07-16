16 июля 2026, 10:31

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Даже когда в собственной жизни ничего плохого не происходит, ощущение угрозы может только усиливаться. Достаточно прочитать о банкротстве компании, сокращениях или тревожных экономических прогнозах — и внутреннее напряжение возвращается. Проблема в том, что мозг далеко не всегда различает угрозы, которые происходят с другими людьми, и те, что действительно касаются нас. Как это работает и можно ли противостоять финансовой тревожности?





Содержание Как работает тревога Зачем нам нужна тревога и стоит ли с ней бороться Почему финансовое благополучие не приносит спокойствия Как перестать жить в режиме «а вдруг» Как превратить тревогу в помощника

Как работает тревога

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Зачем нам нужна тревога и стоит ли с ней бороться

«Тревога эволюционно нужна для того, чтобы мобилизовать ресурсы и спастись от угрозы. В ситуации кризиса или нестабильности она функциональна. Сейчас нужно что-то придумать, как-то собраться».

Почему финансовое благополучие не приносит спокойствия

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«Исследования показывают: перенесённый опыт бедности в детстве — это не просто трудное воспоминание. Это что-то вроде ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство», — объяснил специалист.

Как перестать жить в режиме «а вдруг»

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Как превратить тревогу в помощника

«Опыт бедности в детстве — это реальная травма. Она может вызывать страх и болезненные воспоминания во взрослой жизни», — подчеркнул Горшенин.