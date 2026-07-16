«А вдруг?»: психолог рассказал, почему мы ждём худшего, даже когда всё хорошо
Даже когда в собственной жизни ничего плохого не происходит, ощущение угрозы может только усиливаться. Достаточно прочитать о банкротстве компании, сокращениях или тревожных экономических прогнозах — и внутреннее напряжение возвращается. Проблема в том, что мозг далеко не всегда различает угрозы, которые происходят с другими людьми, и те, что действительно касаются нас. Как это работает и можно ли противостоять финансовой тревожности?
Как работает тревога
Тревога возникает в периоды неопределенности, и пытается объяснить происходящее и дать себе какие-то гарантии. Однако на деле это не успокаивает, а лишь заставляет человека еще больше нервничать из-за невозможности предвидеть исход той или иной ситуации.
Именно поэтому после нескольких минут чтения новостей многие начинают примерять чужие события на себя. Возникают мысли о том, что подобное может случиться и с ними, хотя объективных причин для этого нет.
Клинический психолог Кирилл Горшенин в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 объяснил, может ли тревога быть полезной, а в каких случаях она становится врагом. А еще специалист ответил на вопрос о том, как же наконец перестать жить в режиме «а вдруг».
Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
Зачем нам нужна тревога и стоит ли с ней бороться
На первый взгляд кажется, что тревога — это чувство, от которого нужно избавиться. Однако психолог объяснил, что сама по себе она выполняет важную функцию:
«Тревога эволюционно нужна для того, чтобы мобилизовать ресурсы и спастись от угрозы. В ситуации кризиса или нестабильности она функциональна. Сейчас нужно что-то придумать, как-то собраться».
Тревога помогает человеку реагировать на опасность и искать решения. Но проблема начинается в тот момент, когда она сохраняется даже тогда, когда объективных причин для страха уже нет. Есть накопления, работа, продуманные стратегии, но ощущение безопасности всё равно не появляется.
Почему финансовое благополучие не приносит спокойствия
Казалось бы, после появления финансовой подушки тревога должна исчезнуть. Но именно здесь многие сталкиваются с неожиданным открытием: денег стало больше, а внутреннего спокойствия так и не появилось.
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Многие уверены, что достаточно накопить определённую сумму, чтобы перестать переживать. Однако на практике вместе с деньгами нередко приходит и новый страх — потерять всё, что удалось создать.
Именно поэтому финансовая тревога далеко не всегда связана с реальным отсутствием денег. Чаще всего её подпитывают старые механизмы выживания, которые когда-то действительно помогали человеку справляться с тяжёлыми обстоятельствами.
«Исследования показывают: перенесённый опыт бедности в детстве — это не просто трудное воспоминание. Это что-то вроде ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство», — объяснил специалист.
Если ребёнок рос в условиях постоянной нехватки денег, мозг мог запомнить этот опыт как сигнал о том, что мир небезопасен, а ресурсы могут закончиться в любой момент. Поэтому даже спустя годы, когда финансовая ситуация уже изменилась, тревога может продолжать возвращаться.
Как перестать жить в режиме «а вдруг»
Полностью избавиться от тревоги не получится, и, по словам психолога, делать этого не нужно. Важно научиться понимать, когда она помогает быть внимательнее к деньгам, а когда начинает мешать жить.
Первое, что стоит сделать, — отделить реальные факты от тревожных сценариев. Нужно посмотреть на ситуацию объективно: какая сумма есть сейчас, какие риски действительно существуют и какие страхи возникают только в воображении.
Важно не пытаться избавиться от тревоги полностью. Она может быть полезной, если помогает принимать взвешенные решения и заранее готовиться к возможным трудностям. Работать необходимо только с той тревогой, которая становится навязчивой.
Ещё один способ снизить напряжение — добавить в жизнь больше определённости. Даже простой финансовый план помогает вернуть чувство контроля. Когда человек понимает, сколько денег у него есть, на сколько времени хватит накоплений и что он будет делать в случае потери работы, тревоге становится сложнее рисовать катастрофические сценарии.
Также стоит ограничить потребление тревожного контента. Если после чтения новостей уровень беспокойства заметно растёт, стоит сделать перерыв.
Тем, кто вырос в бедности, важно понимать: привычка постоянно ждать опасности могла сформироваться как способ адаптации. Но взрослый человек может самостоятельно выбирать другие стратегии поведения.
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Если страх становится постоянным, навязчивым и мешает обычной жизни, психолог рекомендует обратиться к специалисту.
Как превратить тревогу в помощника
Финансовая тревога далеко не всегда говорит о реальном отсутствии денег. Часто за ней стоят старые страхи, которые появились в период, когда человек действительно был уязвим.
«Опыт бедности в детстве — это реальная травма. Она может вызывать страх и болезненные воспоминания во взрослой жизни», — подчеркнул Горшенин.
Экономическую неопределённость невозможно полностью убрать из жизни. Но можно научиться отличать настоящую угрозу от тревоги, которая возвращает человека в прошлое.
Возможно, тревога никогда не исчезнет полностью. Но если когда-то она помогала выжить ребёнку, это ещё не значит, что сегодня она должна управлять жизнью взрослого человека.