«Вот станешь взрослым»: психолог назвала причины синдрома отложенной жизни
Психолог Абравитова: причина синдрома отложенной жизни формируется с детства
Часто причину возникновения синдрома отложенной жизни путают с ленью, однако глубинные основания сильно различаются. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
По ее словам, фразы «вот окончишь школу», «вот окончишь университет», «вот станешь взрослым» формируют восприятие того, что счастье и успех ждут где-то впереди.
«И боязнь действий, конечно, ключевой тормоз. Тут скрываются страхи, неудачи и неопределенности. Человек боится совершить ошибку, требует от себя перфекционизма — готовности на 120%, чтобы что-то начать делать», — отметила Абравитова в разговоре с RT.
Кроме того, немалую роль играет низкая самооценка, из-за которой человек считает, что именно сейчас он чего-то недостоин. При этом жизнь «до начала успеха» часто характеризуется как застой. Отсюда появляются фразы-отговорки: «начну с Нового года», «начну после дня рождения» и подобные.
Абравитова подчеркнула, что главной опасностью такого состояния проявляется в том, что человек отказывает себе в реализации желаемого, а прекрасное будущее так и не наступает.