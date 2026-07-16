«Вот станешь взрослым»: психолог назвала причины синдрома отложенной жизни

16 июля 2026, 16:15

Психолог Абравитова: причина синдрома отложенной жизни формируется с детства

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Часто причину возникновения синдрома отложенной жизни путают с ленью, однако глубинные основания сильно различаются. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.





По ее словам, фразы «вот окончишь школу», «вот окончишь университет», «вот станешь взрослым» формируют восприятие того, что счастье и успех ждут где-то впереди.





«И боязнь действий, конечно, ключевой тормоз. Тут скрываются страхи, неудачи и неопределенности. Человек боится совершить ошибку, требует от себя перфекционизма — готовности на 120%, чтобы что-то начать делать», — отметила Абравитова в разговоре с RT.