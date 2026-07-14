«Разные сценарии»: Психолог назвала главные отличия между кризисом у женщин и мужчин

14 июля 2026, 12:18

Психолог Сальникова: кризис у мужчин и женщин наступает по разным причинам

Фото: iStock/fizkes

Последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию: мужчины приходят на прием с вопросами экзистенциального кризиса уже в 30–32 года, тогда как женщины чаще откладывают этот «судный день» до 40–45. Почему разрыв увеличивается?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что долгие годы психологи опирались на классику про наступление кризиса среднего возраста в 40–45 лет, когда человек подводит промежуточные итоги жизни. Но современная реальность переписала эти сценарии. Сегодня кризис сильно «помолодел», и происходит это по совершенно разным причинам у мужчин и женщин.





«Мужчины — жертвы социальной гонки. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что мужчина в 30 лет ощущает себя "неудачником" только потому, что не купил квартиру или не открыл бизнес, хотя объективно он находится в начале карьерного пути. И здесь всё дело в природе мужской мотивации. Сильный пол — более социальные существа, то есть у них появляется желание завести детей только с точки зрения социальных моментов: когда у знакомых, друзей появляются дети, и они находятся среди них. Или успех — это стереотипно дом, квартира, машина, дети», — объяснила она.

«Женщины в этом смысле находятся в более выигрышной позиции, но только до поры до времени. Здесь в игру вступает мощный биологический фактор. Есть материнский инстинкт, когда женский организм готов стать мамой. Так называемый проект "материнство" дает женщине четкие цели, гормональную поддержку и социально одобряемую роль на добрых 7–10 лет. Пока дети маленькие, у женщины нет ресурса на кризис, она выполняет биологическую программу», — отметила Сальникова.

«Возникает этот вопрос: "А что же я? А где же я? Что мне делать? Где я реализовалась, кроме как мама?". Как только эта реализация формируется и проходит, у женщины начинается этот кризис: "Я здесь свою социальную роль выполнила, а что дальше?"» — резюмировала психолог.