Агроном назвал главную проблему дачников летом и рассказал, как этого не допустить

04 июня 2025, 12:02

Агроном Воробьев: растения летом нельзя поливать артезианской водой

Фото: iStock/LittleBee80

Температура воздуха в Московской области будет повышаться в течение недели. По прогнозам синоптиков, к 7 июня воздух в столичном регионе может прогреться до 28 градусов. От зноя могут пострадать посаженные огородниками и садоводами растения.





Агроном-биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема растений летом — полив.





«Если из шланга течет вода постоянно, если из пруда или реки, то проблем особых нет. Вы будете поливать, насыщать почву влагой, и ваши растения будут расти, цвести, благоухать. А если вы приезжаете изредка и поливаете артезианской водой, температура которой примерно 7-10 градусов, то это вредно. Такой водой можно только обрызгивать», — объяснил он.

«Они не успевают восполнять то количество воды, которая испаряет листья, и листочки увядают. Более того, у некоторых теплолюбивых культур (огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, баклажаны) из-за холодной воды корешки могут загнить, а полив это только усугубляет», — отметил агроном.