Агроном назвал главную проблему дачников летом и рассказал, как этого не допустить
Агроном Воробьев: растения летом нельзя поливать артезианской водой
Температура воздуха в Московской области будет повышаться в течение недели. По прогнозам синоптиков, к 7 июня воздух в столичном регионе может прогреться до 28 градусов. От зноя могут пострадать посаженные огородниками и садоводами растения.
Агроном-биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что главная проблема растений летом — полив.
«Если из шланга течет вода постоянно, если из пруда или реки, то проблем особых нет. Вы будете поливать, насыщать почву влагой, и ваши растения будут расти, цвести, благоухать. А если вы приезжаете изредка и поливаете артезианской водой, температура которой примерно 7-10 градусов, то это вредно. Такой водой можно только обрызгивать», — объяснил он.
По его словам, нельзя допустить, чтобы холодная вода прошла к корням, потому что растения в этом случае начинают работать в зимнем режиме и не набирают скорости в росте.
«Они не успевают восполнять то количество воды, которая испаряет листья, и листочки увядают. Более того, у некоторых теплолюбивых культур (огурцы, тыквы, кабачки, помидоры, баклажаны) из-за холодной воды корешки могут загнить, а полив это только усугубляет», — отметил агроном.
Он подчеркнул, что артезианскую воду нужно прогреть на солнце прежде, чем ей поливать свой сад.