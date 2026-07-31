Дачникам рассказали о прививке, которая может спасти жизнь
Инфекционист Неронов: полученная на даче рана грозит столбняком без прививки
Обычная царапина на даче может стать причиной опасного заболевания, если в нее попадут споры возбудителя столбняка. Об этом предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов.
По его словам, которые приводит Life.ru, летальность при столбняке может достигать 25–39%. Его возбудитель — бактерия Clostridium tetani, споры которой широко распространены в почве. Обычно они попадают в организм через порезы, проколы, ссадины, ожоги и даже обморожения. Особенно опасны травмы при работе с лопатой, секатором, гвоздями или проволокой. Также есть риск при уборке старых построек и ремонта инвентаря.
«Даже небольшая «грязная» травма может стать опасной, если в рану попали споры и там отсутствует доступ кислорода. В таких условиях бактерия начинает вырабатывать токсины, поражающие нервную систему и вызывающие болезненные судороги», — отметил собеседник издания.Вакцинацию против столбняка лучше проводить заранее, так как иммунитет формируется через время. Взрослым повторные прививки делают каждые десять лет. Если человек уже поранился и не помнит, когда последний раз прививался, нужно срочно обратиться к врачу. Специалист оценит характер травмы и при необходимости назначит экстренную профилактику — введение противостолбнячного иммуноглобулина или вакцины.
Врач напомнил о базовых мерах профилактики: работать в плотных перчатках, носить закрытую обувь, сразу промывать царапины и не заниматься самолечением при глубоких или загрязненных ранах. Прививка от столбняка — реальная защита перед дачным сезоном, когда риск травм при работе на земле возрастает, заключил эксперт.