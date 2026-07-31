Дачникам рассказали о прививке, которая может спасти жизнь

31 июля 2026, 10:05

Инфекционист Неронов: полученная на даче рана грозит столбняком без прививки

Фото: iStock/Valeriy_G

Обычная царапина на даче может стать причиной опасного заболевания, если в нее попадут споры возбудителя столбняка. Об этом предупредил врач-инфекционист Владимир Неронов.





По его словам, которые приводит Life.ru, летальность при столбняке может достигать 25–39%. Его возбудитель — бактерия Clostridium tetani, споры которой широко распространены в почве. Обычно они попадают в организм через порезы, проколы, ссадины, ожоги и даже обморожения. Особенно опасны травмы при работе с лопатой, секатором, гвоздями или проволокой. Также есть риск при уборке старых построек и ремонта инвентаря.

«Даже небольшая «грязная» травма может стать опасной, если в рану попали споры и там отсутствует доступ кислорода. В таких условиях бактерия начинает вырабатывать токсины, поражающие нервную систему и вызывающие болезненные судороги», — отметил собеседник издания.