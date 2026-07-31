31 июля 2026, 13:25

Фото: iStock/Oleg Marchak

Голубика хорошо растёт в Подмосковье и переносит местные зимы при правильном уходе. Для кустарника важны солнечный участок, кислая почва и регулярный полив. Ошибки при посадке часто приводят к тому, что растение желтеет, медленно развивается и не даёт ягод. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Можно ли вырастить голубику в Подмосковье Где посадить голубику на участке Какая почва нужна для голубики Как подготовить яму для посадки Как выбрать саженцы голубики Когда сажать голубику в Подмосковье Как правильно посадить куст Как ухаживать за голубикой после посадки Главные ошибки при выращивании голубики

Можно ли вырастить голубику в Подмосковье

Где посадить голубику на участке

Какая почва нужна для голубики

Фото: iStock/Esin Deniz

Как подготовить яму для посадки

Как выбрать саженцы голубики

Когда сажать голубику в Подмосковье

Как правильно посадить куст

Фото: iStock/Eike Leppert

Как ухаживать за голубикой после посадки

Главные ошибки при выращивании голубики