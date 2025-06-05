Агроном рассказал, как бороться с самым опасным вредителем в саду
Агроном Воробьев: тлю в саду нужно убивать мыльным раствором
Лето, как правило, считается сезоном дач, садов и огородов. Однако в это время активно орудуют насекомые-вредители, которые могут испортить весь урожай.
Агроном-биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что летом в саду и огороде много вредителей.
«Если погода влажная, активно прогрессируют грибные болезни или бактериальные. Если жаркая погода, то хладнокровные животные, как насекомые, активно размножаются. Свирепствует тля, нападая на сливу, крыжовник, малину, смородину», — сказал он.
По его словам, самый простой способ борьбы с тлей — мыльный раствор.
«Развести 4-5 ложек жидкого мыла на литр воды и опрыскивать растения поверх. Таким образом, тля покрывается мыльной плёнкой и задыхается от недостатка кислорода. Через пару дней можно из шланга или лейки смыть мыльный раствор», — посоветовал агроном.
Михаил Воробьев добавил, что если поражение на растениях сильное, то можно использовать биопрепараты, которые сделаны на основе полезных грибков и бактерий.
«Они не опасны для человека. Нужно проводить 3−4 обработки этими препаратами. Если растения декоративные, мы их в пищу не употребляем, то можно использовать любые абсолютно химические инсектициды, потому что тля — самый ничтожный, уязвимый вредитель», — завершил специалист.