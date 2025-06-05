Агроном рассказал, как бороться с самым опасным вредителем в саду

05 июня 2025, 11:25

Агроном Воробьев: тлю в саду нужно убивать мыльным раствором

Фото: iStock/PaulMaguire

Лето, как правило, считается сезоном дач, садов и огородов. Однако в это время активно орудуют насекомые-вредители, которые могут испортить весь урожай.





Агроном-биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что летом в саду и огороде много вредителей.





«Если погода влажная, активно прогрессируют грибные болезни или бактериальные. Если жаркая погода, то хладнокровные животные, как насекомые, активно размножаются. Свирепствует тля, нападая на сливу, крыжовник, малину, смородину», — сказал он.

«Развести 4-5 ложек жидкого мыла на литр воды и опрыскивать растения поверх. Таким образом, тля покрывается мыльной плёнкой и задыхается от недостатка кислорода. Через пару дней можно из шланга или лейки смыть мыльный раствор», — посоветовал агроном.

«Они не опасны для человека. Нужно проводить 3−4 обработки этими препаратами. Если растения декоративные, мы их в пищу не употребляем, то можно использовать любые абсолютно химические инсектициды, потому что тля — самый ничтожный, уязвимый вредитель», — завершил специалист.