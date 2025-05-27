Дачникам рассказали, как защитить огород от слизней

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Слизни, нашествие которых обещают предстоящим летом, могут уничтожить растения «в считанные часы». Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Угроза от этих слизней — это не просто неприятность, это серьезный удар по нашему урожаю и продовольственной безопасности. Необходимо мобилизовать все силы и принять меры, чтобы защитить наши дачи! Слизни поедают листья, плоды и даже стебли растений, оставляя за собой дырявые листья и гниющие плоды», — пояснил Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что слизни в считанные часы могут уничтожить молодые растения и рассаду.
По словам эксперта, от слизней может помочь спасти чеснок и лук, а также регулярная прополка грядок.
В свою очередь агроном Владимир Викулов рассказал «Москве 24», что испанские слизни уже начали появляться на огородах.
«Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев», — отметил агроном.
Специалист посоветовал использовать приманки для слизней. Для этого можно вкопать в землю банку, налить в нее немного пива или положить овощи. Через какое-то время туда начнут заползать моллюски, а выбраться не смогут. Их необходимо уничтожить. Также слизни не любят, когда вокруг посадок лежат опилки или хвоя, заключил Викулов.
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