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Дачникам рассказали, как защитить огород от слизней

Депутат Чаплин: защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
Фото: iStock/Tomas Vynikal

Фото: iStock/Tomas Vynikal

Слизни, нашествие которых обещают предстоящим летом, могут уничтожить растения «в считанные часы». Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Угроза от этих слизней — это не просто неприятность, это серьезный удар по нашему урожаю и продовольственной безопасности. Необходимо мобилизовать все силы и принять меры, чтобы защитить наши дачи! Слизни поедают листья, плоды и даже стебли растений, оставляя за собой дырявые листья и гниющие плоды», — пояснил Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что слизни в считанные часы могут уничтожить молодые растения и рассаду.

По словам эксперта, от слизней может помочь спасти чеснок и лук, а также регулярная прополка грядок.

В свою очередь агроном Владимир Викулов рассказал «Москве 24», что испанские слизни уже начали появляться на огородах.
«Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев», — отметил агроном.

Специалист посоветовал использовать приманки для слизней. Для этого можно вкопать в землю банку, налить в нее немного пива или положить овощи. Через какое-то время туда начнут заползать моллюски, а выбраться не смогут. Их необходимо уничтожить. Также слизни не любят, когда вокруг посадок лежат опилки или хвоя, заключил Викулов.

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Вознесение Господне в 2025 году: когда отмечается в России, значение и что нельзя делать на праздник
27 мая 2025, 13:21

Фото: istockphoto / artplus

Вознесение Господне — важнейший праздник для всех христиан, который входит в число двунадесятых, то есть двенадцати главных торжеств церковного календаря. «Радио 1» расскажет, когда отмечают праздник и что можно и нельзя ​делать в этот день.

Какого числа Вознесение Господне в 2025 году


Вознесение Господне — один из двенадцати важнейших (двунадесятых) праздников в православном календаре. Он посвящён событиям земной жизни Иисуса Христа, Сына Божьего, и тесно связан с Пасхой. Вместе с Входом Господним в Иерусалим и Днём Святой Троицы, Вознесение входит в число переходящих праздников — то есть его дата зависит от даты Пасхи.

В 2025 году православные христиане отмечали Пасху 20 апреля. Соответственно, Вознесение празднуется на 40-й день после неё — 29 мая, в четверг.

Вознесение Господне в православной церкви


Евангелисты Лука и Марк, а также автор Деяний апостолов и Послания к Ефесянам, рассказывают о событии Вознесения. Согласно Новому Завету, после Своего воскресения Христос ещё 40 дней пребывал на земле, являлся ученикам и наставлял их. Затем, завершив Свой земной путь, Он вознёсся на небо — к Богу Отцу.

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Спаситель привёл апостолов на Елеонскую гору неподалёку от Вифании, где, благословив их, вознёсся на небо прямо у них на глазах. Тогда же явились два ангела и сказали, что Христос однажды вернётся вновь — уже явно, чтобы судить живых и мёртвых. Но и до этого Он не оставит своих учеников: хотя уже не будет видим телесно, будет рядом с ними духовно.

Также, согласно Библии, в день Вознесения Иисус повелел ученикам ожидать нисхождения Святого Духа. Это событие произошло через десять дней, в Пятидесятницу (праздник Святой Троицы), после чего апостолы получили дар проповеди на разных языках.

Значение праздника


В православии Вознесение входит в число главных церковных праздников. Богослужения, приуроченные к нему, начинаются накануне. Утром в среду последний раз в году звучат пасхальные песнопения, а вечером проходит торжественное всенощное бдение. На сам праздник, во время литургии, читается отрывок из Евангелия от Марка о Вознесении Христа.

Поскольку праздник выпадает на четверг, строгого поста в этот день нет — разрешается употреблять любую пищу и заниматься повседневными делами. Однако верующие стараются обязательно побывать на службе и посвятить время молитве.

Фото: istockphoto / dimid_86

Считается, что именно в день Вознесения весна окончательно уступает место лету — в это время становятся заметны жаркие дни, заканчивается цветение садов. Это объясняет появление народной приметы о наступлении лета.

Как и многие православные торжества, праздник Вознесения переплетается с народными традициями и даже языческими элементами. Так, на Руси в этот день устраивали хороводы — с пожеланиями богатого урожая, а в некоторых селениях проходили весёлые гулянья.


Что можно и нельзя делать на Вознесение Господня


Одной из кулинарных традиций праздника стало приготовление пирогов с зелёным луком и особых хлебов — «лесенок» (или «лествиц»). Эти изделия символизировали духовные ступени в небеса — на них обязательно делали семь перекладин. Хлеб выпекали из ржаной или пшеничной муки, освящали в церкви и брали с собой в гости к родным.

Также в этот день принято навещать родственников, поминать умерших, убираться на кладбищах. Однако устраивать пышные застолья не рекомендуется.

Считалось большим грехом отказывать в помощи нищим и странникам в период от Пасхи до Вознесения. И сегодня верующие стараются подавать милостыню и помогать нуждающимся.

Фото: istockphoto / wjarek

В этот день нельзя ругаться, сквернословить, сплетничать, унывать. Также не рекомендуется заниматься физическим трудом, в том числе огородными и хозяйственными делами. Убираться в доме лучше заранее, чтобы праздник встретить в чистоте.

Что касается свадеб и весёлых гуляний — их советуют перенести на другой день. Хотя если нет возможности выбрать другую дату для регистрации в ЗАГСе, то это допустимо. А вот венчание на Вознесение проводить не принято.

Молитва на Вознесение Господня


«Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, соше́дый с Небе́сных высо́т спасе́ния на́шего ра́ди и напита́вый нас духо́вною ра́достию во святы́я и пресве́тлыя дни Воскресе́ния Твоего́, и па́ки по соверше́нии земна́го служе́ния Твоего́ вознесы́йся от нас на не́бо со сла́вою и возседы́й одесну́ю Бо́га и Отца́!»

Народные приметы на 29 мая


  • Гроза и дождь на Вознесение предвещают болезни и плохой урожай;
  • ясная, тёплая погода — к богатому урожаю злаков, фруктов и овощей;
  • если утром появилась роса — по ней нужно пройтись босиком, чтобы укрепить здоровье;
  • дождь в этот день считается предвестником грозового дня на Илью (2 августа).

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Петр Зоров возглавил столичное управление Росгвардии
27 мая 2025, 12:33

Петр Зоров (Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве)

Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве стал Петр Зоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
По данным ведомства, новый руководитель столичного главка обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах.

Петр Зоров начал карьеру в 1989 году в московском ОМОН. За 30 лет службы в МВД он прошел путь от оперативного сотрудника до руководителя подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Центральном федеральном округе. Большую часть карьеры Зоров посвятил службе в Подмосковье, где сначала возглавлял уголовный розыск, после чего занимал должность заместителя начальника областного главка МВД.

В 2023 году он перешел в Росгвардию, где сначала стал заместителем начальника, а через год — начальником Главного управления по Московской области. Зимой прошлого года ему было присвоено звание генерал-майора полиции.

За время службы Петра Зорова наградили медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

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#росгвардия
#москва
#мвд
#пост
#приём
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В Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу Р-255 «Сибирь»
27 мая 2025, 12:22

Фото: iStock/anyaberkut

27 мая в Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу региона Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает «Сiбдепо».
«С сегодняшнего дня, 27 мая, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (обход Кемерова) начинается масштабный ремонт путепровода. Этот критически важный участок дороги, связывающий Новосибирск, Красноярск и Иркутск, будет перекрыт до октября 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный путепровод является ключевой артерией для всего регионального транспорта. Ремонт продлится полтора года. При этом транзитный транспорт начнут пускать по другим временным съездам 28 мая.

Тем временем в Московской области с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами ограничили движение через два железнодорожных переезда, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Движение автомобилей через переезд вблизи станции «Фрязево» Ярославского направления ограничат с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 5:00 28 мая. Пропуск транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе», — уточнили в ведомстве.

Также закрыли железнодорожный переезд в районе ул. Озерная в Луховицах будет закрыт с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. Движение будет восстановлено в 16:00 28 мая.

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Агроном рассказал, как ухаживать за комнатными растениями в жару
Агроном Воробьев: комнатные растения в жару нужно убрать вглубь дома
27 мая 2025, 12:08

Фото: iStock/Vitalina Nakonechna

Жаркая летняя погода становится опасной не только для людей, но и для растений. Ведь в эту пору им нужно влаги больше, чем когда-либо.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что главный признак плохого самочувствия у растений — увядание.

«Если земля сухая, обязательно нужно полить, если земля влажная, то опрыскать листья. Если вы высаживаете растения в открытый грунт, то нужно прикрыть ажурной тенью, например другими листьями или веточками. Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдет в рост даже при такой жаркой погоде», — объяснил эксперт.

По его словам, нужно пальцем проверять влажность почвы, потому что в высокие температуры растениям требуется больше воды и свежести, чем обычно.

«Даже если вы выращиваете в комнате растения, то тут тоже могут быть проблемы. Листья, касаясь оконного стекла, не испаряют влагу и нагреваются больше, чем обычно, могут быть ожоги. Поэтому лучше комнатные растения перенести вглубь дома на период жары», — посоветовал агроном.

Он добавил, что оптимальная посадка рассады — в конце мая и начале июня.

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Кемеровскую область замело снегом
27 мая 2025, 11:36

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Из-за резкого похолодания сразу в нескольких городах Кемеровской области выпал снег, пишет «Сiбдепо».
«В разных городах Кузбасса сегодня начал идти снег. В конце мая погода испортилась настолько, что, по прогнозу синоптиков, до конца недели по ночам температура будет стабильно опускаться до 0 градусов и ниже», — говорится в статье.

Отмечается, что 27 мая снегом засыпало склоны Шерегеша и Новокузнецк, а в Кемерове с неба падают мелкие ледяные крупицы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в Сибири потеплеет 31 мая.

«В Сибири в начале и середине недели будет холодная погода. А к концу недели — в субботу, 31 мая, — в Новосибирске температура повысится до 19 °С», — рассказал синоптик.

По его словам, сначала потеплеет в Омске, потом в Новосибирске, а в выходные тёплая погода установится в Красноярске.

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