Дачникам рассказали, как правильно ухаживать за почвой летом

04 июня 2025, 12:57

Агроном Воробьев: почву после полива нужно замульчировать и разрыхлить

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Летний сезон считается традиционно дачным. В это время сады и огороды наполняются цветами, овощами и фруктами. Но всегда есть и обратная сторона — тяжелый уход за растениями.





Агроном-биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что летом нужно не только обеспечивать растениям хороший и мощный полив, то и рыхлить землю.





«После полива образуется почвенная корка, сквозь небольшие капилляры которой влага начинает интенсивно испаряться. Чтобы этот процесс прекратить или ослабить, нужно разбить корку, то есть разрыхлить граблями, мотыгой, культиватором. Дальше почву необходимо замульчировать любым доступным материалом, который лежит на поверхности почвы и не позволяет испаряться влаге. Это, например, скошенная трава», — посоветовал эксперт.

«В жаркую погоду можно получить солнечный удар. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями работать в саду не полезно. Лучше в таком случае встать пораньше, до восхода солнца, и выполнить хозяйственные дела, или наоборот — начинаешь заниматься в вечернее время», — отметил агроном.