Агроном рассказал, как подготовить почву сада и огорода к холодам

26 августа 2025, 16:51

Агроном Воробьев: почву стоит подпитать фосфорно-калийными удобрениями

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

До конца лета остается неделя, а это значит, что дачники уже готовятся к осеннему периоду. Необходимо успеть сделать все, чтобы сохранить урожай и обеспечить качественную зимовку сада и огорода.





Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что очень важно навести порядок на газоне.





«Газон находится в очень сложных условиях, обязательно нужно траву убирать, потому что она постоянно скашивается. Ее стоит перенести на грядки, а газоны подпитать минеральными удобрениями, чтобы растения подготовились к зиме. Здесь лучше использовать фосфорно-калийные удобрения, из наиболее доступных — древесная зола, суперфосфат, доломитовая мука», — сказал он.

«Но листья от яблонь и груш, если они поражены вредителями и болезнями, лучше закапывать, чтобы они не становились источником болезней. Или, как вариант, посеять сидераты на освободившиеся грядки. Их еще называют улучшители почвы или же зеленые удобрения. После того, как они достигают высоты 15−20−25 см, их перекапывают и заделывают в почву. Они там перегнивают и обогащают почву питательными веществами», — рекомендовал агроном.

«Также обогащает почву азотом однолетний люпин и фацелия. Фацелия очень хорошо цветет, ее тоже можно перекапывать», — заключил Воробьев.