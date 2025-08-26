Агроном рассказал, как подготовить почву сада и огорода к холодам
До конца лета остается неделя, а это значит, что дачники уже готовятся к осеннему периоду. Необходимо успеть сделать все, чтобы сохранить урожай и обеспечить качественную зимовку сада и огорода.
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что очень важно навести порядок на газоне.
«Газон находится в очень сложных условиях, обязательно нужно траву убирать, потому что она постоянно скашивается. Ее стоит перенести на грядки, а газоны подпитать минеральными удобрениями, чтобы растения подготовились к зиме. Здесь лучше использовать фосфорно-калийные удобрения, из наиболее доступных — древесная зола, суперфосфат, доломитовая мука», — сказал он.
По его словам, грядки тоже стоит прикрыть каким-либо мульчирующим материалом, но самое привычное средство — опавшие листья.
«Но листья от яблонь и груш, если они поражены вредителями и болезнями, лучше закапывать, чтобы они не становились источником болезней. Или, как вариант, посеять сидераты на освободившиеся грядки. Их еще называют улучшители почвы или же зеленые удобрения. После того, как они достигают высоты 15−20−25 см, их перекапывают и заделывают в почву. Они там перегнивают и обогащают почву питательными веществами», — рекомендовал агроном.
Он добавил, что к сидератам относятся горчица, гречиха, пшеница, рожь, ячмень — они оздоравливают почву и обогащают ее азотом.
«Также обогащает почву азотом однолетний люпин и фацелия. Фацелия очень хорошо цветет, ее тоже можно перекапывать», — заключил Воробьев.