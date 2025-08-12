В Подмосковье растет интерес молодежи к аграрным и ветеринарным профессиям

12 августа 2025, 17:35

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Международный день молодежи Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило повышение интереса молодых специалистов к аграрным и ветеринарным направлениям.