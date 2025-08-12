В Подмосковье растет интерес молодежи к аграрным и ветеринарным профессиям
В Международный день молодежи Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило повышение интереса молодых специалистов к аграрным и ветеринарным направлениям.
Благодаря внедрению современных технологий работа в АПК становится высокотехнологичной, востребованной и социально значимой, а агрономия, ветеринария и пищевая инженерия привлекают все больше выпускников.
Вовлечение молодежи в отрасль поддерживается стажировками на ведущих агропредприятиях и образовательными проектами совместно с профильными вузами. Студенты РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина, МГУТУ им. К.Г. Разумовского и Росбиотеха проходят практику в агрохолдинге «Рота-Агро», осваивая сыроделие и уход за крупным рогатым скотом.
Подросткам, интересующимся сельским хозяйством, предприятия группы «Малино» предлагают подработку, а наиболее мотивированных включают в резерв для поступления в отраслевые вузы по целевым договорам. В регионе работают и учреждения среднего профобразования: Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова готовит ветеринаров, агрономов, зоотехников и специалистов по ремонту сельхозтехники, а «Можайский техникум» — мастеров сельхозпроизводства.
В ведомстве подчеркнули, что современное сельское хозяйство открывает широкие возможности для профессионального роста и играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
