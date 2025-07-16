Агроном назвал самые полезные для растений удобрения

16 июля 2025, 15:55

Агроном Воробьёв: для подкормки растений лучше использовать золу и навоз

Фото: iStock/AlexRaths

Органические удобрения, а именно зола, компост и навоз, — лучший вариант для подкормки растений, сообщил «Радио 1» агроном-биолог Михаил Воробьёв.





Однако, по словам, эксперта, это дорогое удовольствие, не все дачники готовы потратить крупную сумму.

«Органические удобрения лучше, потому что это как бы бывшие растения, которые уже содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы. Сколько бы мы не пытались внести химическое удобрение, оно будет несбалансированным, каких-то микроэлементов будет не хватать. <…> Но, к сожалению, не всякий огородник сможет купить [навоз], потому что это достаточно дорого», — пояснил Воробьёв.

«Летом [азотные удобрения] вносят в качестве комплексного удобрения, в которые входят азот, фосфор и калий», — добавил эксперт.

«Под влиянием азотных удобрений растения образовывают новые побеги, зелёную массу. Но им в это время уже нужно готовиться к зиме, чтобы у них одревесневали травянистые побеги, сгустился сок. Но если этого не происходит, то, к сожалению, они все погибают», — пояснил собеседник «Радио 1».

«Калийные удобрения проводят качественные преобразования, то есть обычные почки у растений превращаются в цветочные», — сказал Воробьёв.