Агроном назвал самые полезные для растений удобрения
Агроном Воробьёв: для подкормки растений лучше использовать золу и навоз
Органические удобрения, а именно зола, компост и навоз, — лучший вариант для подкормки растений, сообщил «Радио 1» агроном-биолог Михаил Воробьёв.
Однако, по словам, эксперта, это дорогое удовольствие, не все дачники готовы потратить крупную сумму.
«Органические удобрения лучше, потому что это как бы бывшие растения, которые уже содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы. Сколько бы мы не пытались внести химическое удобрение, оно будет несбалансированным, каких-то микроэлементов будет не хватать. <…> Но, к сожалению, не всякий огородник сможет купить [навоз], потому что это достаточно дорого», — пояснил Воробьёв.Он отметил, что корни растений способны усваивать не свежий навоз, а полностью разложившуюся органическую субстанцию. То есть простейшие минеральные соли: азот, фосфор, калий. По словам агронома, органические удобрения лучше, но если использовать химические, результат будет таким же. Главное, не превысить допустимое количество.
Также Михаил Воробьёв рассказал, когда нужно использовать те или иные химические удобрения. Так, азотная подкормка подходит для весны. Такое удобрение стимулирует надземную часть растения, листья, стебли.
«Летом [азотные удобрения] вносят в качестве комплексного удобрения, в которые входят азот, фосфор и калий», — добавил эксперт.Он перечислил самые популярные названия: «Азофоска», «Нитрофоска», «Растворин». Все они различаются лишь концентрациями веществ, входящих в удобрения.
Воробьёв подчеркнул, что в конце лета или в начале осени многолетние растения нельзя подкармливать азотными удобрениями, иначе эти растения погибнут.
«Под влиянием азотных удобрений растения образовывают новые побеги, зелёную массу. Но им в это время уже нужно готовиться к зиме, чтобы у них одревесневали травянистые побеги, сгустился сок. Но если этого не происходит, то, к сожалению, они все погибают», — пояснил собеседник «Радио 1».В конце лета, по словам агронома, нужно вносить калийные удобрения, которые готовят растения к зиме.
«Калийные удобрения проводят качественные преобразования, то есть обычные почки у растений превращаются в цветочные», — сказал Воробьёв.Если же вы добавили бóльшее количество, чем нужно, воспользуйтесь свежими опилками — в них содержатся свежие бактерии, которые потребляют азот из почвы, тем самым обедняя перекормленную почву, отметил агроном. Он добавил: следуйте инструкции производителя удобрений, а лучше — чуть не переложить, особенно, если у вас чернозём.
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